Inscrições para o torneio 'Neymar Jr's Five', encerram nesta quinta

Manaus - As inscrições para o maior torneio de futebol amador do mundo, o Neymar Jr’s Five, em Manaus, seguem até esta quinta-feira (26). Os interessados em participar do evento, que será realizado nos dias 28 e 29 de abril, a partir das 7h, na Arena da Amazônia, devem se inscrever pelo site. Esta etapa, que garante a vaga regional da competição, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Com a participação de mais de 60 países de seis continentes, o Neymar Jr’s Five está em sua terceira edição e dedicou uma categoria exclusiva às mulheres. Dessa forma, duas categorias serão disputadas, a “mista”, com a participação de homens e mulheres na mesma equipe, e a feminina, em que podem participar apenas mulheres. Ao todo, foram inscritas 128 equipes mistas e restam quatro vagas na categoria feminina, das 12 possíveis.

Os campeões da etapa regional das categoria mista e feminina vão representar o Estado na competição nacional que será realizada no dia 2 de junho, em São Paulo. Já a etapa mundial, acontecerá em julho, no Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande (SP). Os vencedores do torneio mundial terão a chance de viajar a Paris para assistir a um jogo do craque, Neymar Jr.

Regras

O torneio é simples: formam-se equipes de cinco a sete jogadores com idades entre 16 e 25 anos, e cada time tem direito a ter até dois atletas acima da idade máxima permitida (25 anos). Cada partida dura no máximo 10 minutos, em que os jogadores deverão mostrar toda a sua habilidade. Não há goleiro e sempre que uma equipe fizer gol, o adversário perde um jogador. Para vencer, é preciso eliminar uma equipe inteira em menos de 10 minutos ou fazer o maior número de gols até o fim da partida.

Neymar Jr’s Five

Na última temporada, mais de 100 mil jogadores, de 53 países, participaram do torneio. Este ano, além de Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Santos (SP), Porto Alegre (RS) e Recife (PE) receberão seletivas “mista” e feminina na competição.

Na edição passada, o Brasil foi representado pelo Bronk’s Futsal, vencedor da seletiva de Campinas (SP), na final mundial, mas não conseguiram avançar na competição, perdendo na fase mata-mata do torneio. O título do Neymar Jr’s Five ficou com a equipe Tao United, da Romênia. Além do troféu, os vencedores fizeram um tour por Paris e se encontraram com o jogador brasileiro. Na primeira edição, em 2016, a equipe Anjos da Bola, do Rio de Janeiro, levou a melhor e também juntou-se ao ídolo.

