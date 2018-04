Iranduba começa caminhada rumo a título inédito

| Foto: Iranduba Divulgação

Manaus - Nesta quarta-feira (25), o Iranduba inicia sua caminhada na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Após ser a sensação do futebol feminino em 2017, pela campanha que resultou na 4ª colocação e o recorde de público no Brasil - 25.371 pessoas presentes na Arena da Amazônia na semifinal contra o Santos –, o Hulk da Amazônia entra na competição com altos objetivos. Logo de cara, o primeiro desafio será contra o Kindermann-SC, às 14h (de Manaus), no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador.



A primeira fase da elite do futebol nacional é dividida em dois grupos com oito times em cada. Dentro das chaves, as equipes se enfrentam em duelos de ida e volta. Após as 14 rodadas, os quatro melhores colocados vão avançar para as quartas-de-finais.

O representante do Amazonas caiu no grupo 1 junto com Sport-PE, São José-SP, Corinthians, São Francisco-BA, Pinheirense-PA, Ferroviária-SP e Kindermann-SC

Capitã e principal jogadora do Iranduba, o volante Djeni frisa que a pré-temporada mais longa desde ano pode ser o diferencia da equipe na disputa do Brasileiro, principalmente no duelo de estreia desta tarde.

“Estamos bastante confiantes. Tivemos uma preparação mais longa do que os outros anos. Isso com certeza é importantíssimo para iniciar bem uma competição. Vamos jogar fora de casa, mas com toda certeza iremos em busca dos três pontos. Almejamos ano após ano, sempre mais. Ano passado, ficamos em 4º. Não era o que queríamos logicamente, porém, nesse ano vamos mais forte em busca do título, pensando jogo após jogo”, explicou Djeni.

Em seu segundo ano à frente do time, o técnico Adilson Galdino afirma que o Iranduba tem a responsabilidade de estrear bem, pois os olhos dos demais clubes estão focados para o Hulk após as boas campanhas nas últimas edições da competição. Além disso, ele cita que uma vitória diante do Kindermann será fundamental na lutar pela liderança do grupo.

“As expectativas são as melhores. Claro que não temos o ritmo de jogo, mas esperamos estrear bem. O grupo chega forte e com um trabalho bem elaborado. Temos uma estrutura boa para trabalhar e conseguimos colocar em prática nos dois meses de trabalho. O Iranduba se destacou nos últimos anos e os olhares estão focados no clube. Temos a responsabilidade de sempre conseguir surpreender nas competições. Espero conquistar essa vitória fora de casa para buscar o primeiro lugar”, concluiu.

