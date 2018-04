Começa a venda de ingressos para o jogo Manaus FC x Macapá

Manaus- A diretoria do Manaus FC confirmou o início das vendas de ingressos para a partida contra o Macapá-AP, neste domingo, 29 de abril, a partir das 16h, no estádio da Colina. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

O bilhete promocional comprado antecipadamente até as 18h de sábado, 28, custará apenas R$ 20. No dia do jogo o ingresso será vendido a R$ 30 (inteira). O valor para estudante é R$ 15.

O Grupo A1 é liderado pelo Rio Branco, que venceu o Macapá por 3 a 0 na primeira rodada. O Manaus FC também tem três pontos obtidos no triunfo por 1 a 0 sobre o Baré-RR.

Leia mais: Iranduba estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

Os bilhetes podem ser comprados on line pelo site ou em nove pontos de venda físicos

2ª rodada da 1ª fase da Série D 2018

Domingo, 29 de abril, às 16h, no estádio da Colina

Valores:

R$ 20 (promocional até às 18h do dia 28 de abril, sábado)

R$ 30 (inteira)

R$ 15 (estudante)

Como e onde comprar seu ingresso:

Vendas on line:www.ingressodevantagens.com.br

Pontos físicos:

COMPLEXO ESPORTIVO DO ESTRELA DO NORTE EC, rua das Palmeiras, São José 3, das 14h às 22h;

PONTUAL GOURMET, 3º piso da Praça de Alimentação do SHOPPING GRANDE CIRCULAR, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, das 10h às 22h;

ARENA RM PERSONAL, rua Raimundo Polari, número 261, antiga rua 7, Parque 10;

SOFT MALHAS, rua Voluntários da Pátria, Vila da Prata (entrada quase em frente ao CIGS, indo pela avenida São Jorge/Estrada da Ponta Negra)

Quiosque da camiseteria OS BARÉS, piso Tucumã do MANAUARA SHOPPING, perto da Comepi e Centauro Manauara Shopping;

ALINE CALÇADOS, avenida Leopoldo Péres, número 433, Educandos;

SEDE ADMINISTRATIVA DO MANAUS FC na empresa Gazil, rua 5 de Fevereiro, Betânia;

CHEFÃO BARBEARIA, avenida Cravina dos Poetas, antiga avenida Central, número 454, Ajuricaba;

FEIRA DA BETÂNIA, sala da direção, na avenida Adalberto Valle.

