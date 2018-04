Campeonato de Tênis de Mesa acontece neste fim de semana em Manaus

Manaus - A Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA) realiza, neste sábado e domingo (28 e 29), a 2ª Etapa do Campeonato Amazonense da modalidade, a partir das 8h, na Quadra de Tênis de Mesa da Vila Olímpica, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

As inscrições para o torneio seguem até sexta-feira (27) no valor de R$ 30, mas quem for competir em duas categorias paga somente R$ 50. Os interessados podem procurar os clubes de tênis de mesa federados ou a federação, por meio do telefone do Presidente da FTMA, Israel Azevedo (92) 99215-6796.

Nesta edição, a competição vai reunir atletas vindos do município de Manacapuru, aumentando o clima de disputa pelo título amazonense. Os atletas serão das categorias pré-mirim (até 11 anos), mirim (12 a 13), infantil (14 e 15), juvenil (16 a 18), juventude (19 a 21), absoluto masculino e feminino, sênior (30 a 39), veterano (a partir de 40 anos), paraolímpicos, iniciantes A (9 a 14) e iniciantes livres (acima de 15 anos).

O grande campeão amazonense será conhecido na última etapa. Os três melhores, além de somarem pontos no ranking regional, também ganharão medalhas.

Expectativa

Segundo o diretor técnico da Federação, Carlos Souza, a 1ª edição do Amazonense, que aconteceu ainda na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), rendeu bons resultados aos atletas.

“Nós esperamos um número maior de competidores. Teremos atletas vindos de Manacapuru e isso irá abrilhantar ainda mais o campeonato. Na primeira edição do Amazonense, fizemos uma ótima competição na Amadeu Teixeira. Com a volta do Complexo de tênis de Mesa na Vila Olímpica, um espaço totalmente destinado e customizado ao nosso esporte, tenho certeza que isso conta para termos uma etapa de excelência do campeonato”, comentou Carlos.

