Seleção brasileira master de Beach Soccer chega a Manaus no domingo

Manaus - O Campeonato Amazonense de Beach Soccer começa na próxima terça-feira (1º), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Praça Francisco Pereira da Silva, antiga Bola da Suframa, na avenida Silves, nº 2.222, Crespo, Zona Sul), com uma partida entre a seleção amazonense e a seleção brasileira master da modalidade, às 19h.



Os atletas do time canarinho desembarcam em Manaus no domingo (29) e devem realizar um treino de reconhecimento no local do torneio na segunda-feira (30), a partir das 10h. O evento terá entrada gratuita.

A competição reunirá 48 equipes na categoria principal de beach soccer, que serão divididas em oito grupos, com seis times cada. Os dois melhores de cada chave estarão classificados para a etapa final da competição.

O torneio contará também com um campeonato de futevôlei, com 16 duplas na categoria principal e 48 duplas na categoria iniciante. As duas equipes campeãs do enfrentarão no quadrangular dois times do Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 de junho.

Craques

Sob o comando de Júnior Negão, que também jogará, a seleção brasileira será formada por grandes craques, como Robertinho, Pierre (goleiros), Bueno, Buru e Betinho (defensores), Nenem, Benjamim, Magal, Mosca, Claudinho e André (atacantes).

“Queremos convidar todo mundo do Amazonas que gosta de futebol de areia para comparecer ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia no dia 1º de maio para esse super jogo, que vai ser muito bom”, comentou Nenem, melhor jogador de beach soccer em 2003.

Os confrontos de beach soccer serão sempre entre às 18h e às 22h, durante a semana, e no final de semana a partir das 15h. As competições de futevôlei serão apenas aos finais de semana, pela manhã.

