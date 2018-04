Corinthians comemora empate sem gols com o Vitória, na Bahia

São Paulo - O Corinthians ficou satisfeito com o empate sem gols diante do Vitória na quarta-feira (25), no Barradão, em Salvador (BA), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Os atletas destacaram que o fato de poder decidir a classificação em casa é algo que dá maior confiança para a partida de volta, que deve ocorrer no dia 9 de maio (a CBF ainda não confirmou as datas).



"Faltou caprichar um pouco, mas o empate não é um resultado ruim. A gente leva a decisão para a nossa casa", destacou Rodriguinho. O meia ressaltou que o Vitória preferiu adotar uma postura mais defensiva e isso dificultou a vida para os a equipe alvinegra. "Por mais que eles estivessem jogando em casa, eles vieram fechados, explorando o contra-ataque. No primeiro tempo a gente proporcionou mais isso para eles e no segundo tempo a gente retomou o controle de jogo. Pena que não saiu o nosso gol" analisou.

O elenco do Corinthians volta para São Paulo no começo da tarde desta quinta-feira (26) e retorna aos gramados no domingo (29) para enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

