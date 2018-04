1ª Copa 'Norte Futevôlei' será realizada na Cidade Nova

Manaus - A partir desta sexta-feira (27) até o próximo domingo (29), acontece a 1ª Copa “Norte Futevôlei”, em comemoração ao aniversário de 37 anos do bairro Cidade Nova, localizado na Zona norte de Manaus. A competição será realizada no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandú, Nº.119, na Cidade Nova, a partir das 18h.

Serão abertas 22 vagas para as duplas com inscrições gratuitas e que poderão ser feitas horas antes da competição. As categorias serão: Série Z (Pré iniciante) e mista (Homem e mulher) onde os vencedores, do 1º ao 3º lugar ganharão medalhas. As partidas iniciam às 18h, nos primeiros dias, e às 9h do domingo (29) com a disputa da final.

Além de comemorar os 37 anos do Bairro, a Copa tem o intuito de promover, junto à comunidade, a difusão da prática do futevôlei entre os adolescente e adultos, bem como entreter a população com o esporte e incluir novos adeptos nesta modalidade em ascensão.

A copa tem o intuito de promover, junto à comunidade, a difusão da prática do futevôlei entre os adolescente | Foto: Mauro Neto/Sejel

Craques da areia

Na sexta-feira (27), um dos grandes nomes do futevôlei amazonense, Guigui Perrone e seus irmãos, Davi e Preto, estarão presentes na Copa e pretendem mostrar todo o profissionalismo deste esporte.

Segundo o diretor técnico da FAFV, Bruno Portilho, o futevôlei vem numa linha crescente que é muito visível e que a zona norte é uma das que mais cresce, por isso, o evento em comemoração ao principal bairro desta zona.

“A prática do futevôlei está evoluindo em todo o Estado, em Manaus, e principalmente na zona norte. Com o aniversário da Cidade Nova, o primeiro bairro da zona (norte), viemos somar com o esporte neste momento festivo. Temos certeza que o evento será importante e resultará em várias revelações de craques que aqui residem”, comentou Portilho

