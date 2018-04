GPS ligado para encontrar a rota da paz no Flamengo

Rio de Janeiro (RJ) - Sob uma série de protestos da torcida, o Flamengo viu a crise ser intensificada e tudo que o clube busca em Fortaleza (CE), onde enfrenta o Ceará neste domingo (29), às 15h, no Castelão, é paz. Dependendo do resultado do confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a crise, porém, pode se ampliar ainda mais.



A última sexta-feira (27) foi um dia tenso para os jogadores e comissão técnica do Flamengo. Houve dois protestos, um durante o treino da equipe na Gávea, e outro no embarque da delegação para Fortaleza, no aeroporto do Galeão, no Rio.

No CT, teve de tudo: faixas de protesto contra o presidente Eduardo Bandeira de Mello, arremesso de cascas de banana e pipocas na entrada da Gávea e muitos xingamentos. Mas o pior aconteceu no aeroporto do Galeão, onde o ônibus que trazia a delegação rubro-negra foi cercado e alguns atletas foram intimidados e ameaçados pelos torcedores. O meia Diego foi o principal alvo da ira de quem estava presente na entrada do aeroporto e precisou de proteção dos seguranças.

O ambiente no Flamengo não era dos melhores e piorou após o empate sem gols com o Santa Fe, da Colômbia, na última quarta-feira (25), pela Libertadores. No Brasileirão, a equipe rubro-negra, porém, ainda não perdeu. Empatou com o Vitória na estreia, em Salvador (BA), e venceu o América-MG no jogo seguinte, no Maracanã, no confronto que marcou a despedida do goleiro Júlio Cesar dos gramados.

Apesar da boa sequência neste início de competição, o Flamengo vem deixando a desejar no desempenho em campo. Nos dois primeiros jogos, foi pressionado pelos adversários e poderia ter saído com resultados piores. No entanto, o técnico Maurício Barbieri não deve promover grandes mudanças na equipe titular.

Existe a possibilidade de alguns jogadores desgastados, como o veterano Juan e o meia Diego, este que vem de uma pequena lesão muscular na coxa, serem preservados. Willian Arão, muito criticado pelos torcedores, também pode perder o lugar no meio, e Jonas e Geuvânio, que entraram no segundo tempo da partida na Colômbia, pedem passagem no time titular. Nada disso, entretanto, foi confirmado por Barbieri.

O Flamengo deve iniciar o jogo com: Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuellar, Willian Arão (Jonas), Lucas Paquetá, Diego (Geuvânio) e Vinicius Junior; Henrique Dourado.

Fator casa



Ainda sem vencer em seu retorno à Série A, o Ceará tem uma oportunidade de ouro neste domingo. Além de fazer o seu segundo jogo consecutivo na Arena Castelão – ficou no 0 a 0 com o São Paulo na semana passada –, o Vovô tem um adversário que está à beira de um ataque de nervos. Por isso, o time dirigido por Marcelo Chamusca, que ocupa a 16ª posição no campeonato com um ponto, pode pegar o “elevador” e se distanciar da parte debaixo da tabela em caso de triunfo.

Os alvinegros cearenses apostam um em ótimo retrospecto jogando em Fortaleza. Tendo disputado até o momento o Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e agora o Brasileirão, o clube arrancou 10 vitórias em 15 jogos realizados em seu estádio. O único revés ocorreu diante do Uniclinic, ainda pelo Cearense.

