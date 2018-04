O Maracanã na Copa do Mundo de 1950

A Copa do Mundo de 1950 foi realizada no Brasil e contou com a participação das seleções da Iugoslávia, Suíça, México, Espanha, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Suécia, Itália, Paraguai, Uruguai, Bolívia e os anfitriões. As cidades brasileiras que sediaram os jogos foram Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), São Paulo, Rio de Janeiro, Recife (PE) e Porto Alegre (RS).

Esta foi a quarta Copa do Mundo realizada pela FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e apresentou diversas novidades. Pela primeira vez uma seleção inglesa participava da competição, mas acabou sofrendo uma derrota para a seleção amadora dos Estados Unidos.

Houve também diversas goleadas históricas como os 8 a 0 do Uruguai em cima da Bolívia, os 7 a 0 do Brasil na Suécia e os 6 a 1 na Espanha. Muitos craques foram revelados na Copa do Mundo de 1950, entre eles merecem destaque: Ademir de Menezes, Zizinho, Jair da Rosa Pinto, José Carlos Bauer, Obdulio Varela e Juan Alberto Schiaffino.

A escolha do Brasil para sediar a disputa realizada em 1950 não foi por acaso. Naquela época, a Europa havia acabado de passar por duas Guerras Mundiais e estava em reconstrução. Com todos os países europeus sem condições, sem os recursos necessários para sediar uma Copa, a FIFA desistiu e optou pela realização do quarto Mundial no Brasil. Com esta decisão, o governo brasileiro investiu na construção do estádio do Maracanã, que na época era considerado o maior do mundo.

Leia também: Palmeiras cala Bombonera e se garante nas oitavas da Libertadores

Quinhentos mil sacos de cimento, seis empreiteiras e 4,5 mil operários trabalharam firme durante dois anos, a partir de 1948. O saldo final foi o Estádio Municipal do Rio de Janeiro, posteriormente batizado de Mário Filho e popularmente conhecido como Maracanã, por causa do bairro em que se localiza. O objetivo dos brasileiros era construir, para a Copa do Mundo de 1950, o maior estádio já visto. Até então o maior estádio era o Hampden, na Escócia.

O Maracanã não estava totalmente pronto para a Copa de 1950, mas estava apto a receber jogos. A inauguração extra-oficial foi em 17 de junho, num amistoso entre as seleções paulista e carioca. O primeiro gol visto no estádio foi marcado pela seleção carioca, através do meia Didi.

Recheado de craques como Zizinho, Ademir e Jair, o Brasil era o atual campeão sul-americano e chegava como favorito.Tudo parecia conspirar a favor do time Canarinho, até a derrota para o Uruguai na final, conhecida como Maracanazo.

Leia Mais

Sofre com hipertensão? Óleos essenciais podem auxiliar no tratamento!

Você sabe quais são os efeitos do álcool no organismo?

Vai para faixa liberada da Ponta Negra? Domingo terá horário especial