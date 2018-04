Nacional busca primeiros pontos fora de casa

Manaus - Com o moral elevado após estreia surpreendente, o Nacional terá o primeiro desafio fora de casa na Série D do Campeonato Brasileiro. Em Ariquemes (RO), o Leão da Vila Municipal duela com o Real Desportiva, pela segunda rodada do grupo A03, no estádio Valerião, às 17h (de Manaus).



Única equipe da chave que venceu na estreia – 3 a 0 sobre o São Raimundo –, o Naça tenta manter a liderança da chave. Mais que isso: o time comandado pelo técnico Lecheva busca manter o bom nível de atuação em Rondônia e triunfar fora de casa para seguir trabalhando com tranquilidade.

O treinador, porém, terá um desfalque importante para o duelo diante do Real Desportiva: o meia Fininho, que na estreia do time na Série D participou dos três gols da equipe – duas assistências e um tento anotado. No confronto, ele fraturou o nariz, passou por cirurgia e, por enquanto, não tem previsão para retornar aos gramados.

“Nós temos as opções da posição, como o Charles, Jailton, Michel e Felipe, que são meias. Essas são as opções que temos se quisermos manter as mesmas opções de jogo. Mas cada jogo é um jogo. Vamos analisar o adversário, o campo, pois isso também pode influenciar na formação da equipe. Vamos trabalhar com calma para achar a melhor formação”, afirmou Lecheva.

Se não poderá contar com Fininho, o comandante leonino terá a sua disposição o zagueiro Rubran, que foi regularizado durante a semana e está à disposição para o confronto. O Nacional deve iniciar a partida com Marcelo Valverde; Pedro Balú, Guigui, Jeferson Siqueira e Sousa; Denis Pedra, Baé e Fininho; Alexsandro, Paulo Roberto e Danilo Galvão.

Rival embalado

Se os nacionalinos tiveram uma boa estreia na Série D, o mesmo pode se dizer do Real Desportivo. Fora de casa, os rondonienses empataram por 1 a 1 com o São Raimundo-PA. Na última quinta-feira (26), pela sexta rodada do returno do Estadual, o Furacão do Vale do Jamari bateu o Ji-Paraná por 3 a 0, com gols de Pretinho, e assumiu a liderança da competição.

