Manaus FC busca segunda vitória na Série D

Manaus - Embalado pela sua primeira vitória fora de casa em competições nacionais, o Manaus FC entra em campo neste domingo (29), às 16h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, pela segunda rodada do grupo A01 da Série D do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Macapá-AP.



Após a vitória por 1 a 0 sobre o Baré, em Roraima (RR), pela estreia da competição, os amazonenses vão a campo em busca de manter os 100% de aproveitamento na chave. Para isso, o técnico Igor Cearense contará com três reforços importantes: O lateral-direito Tiago Granja e os volantes Panda e Amaral, liberados pelo departamento médico do clube.

Em contrapartida, o comandante do Gavião do Norte não poderá contar com o meia Hamilton. O atleta passou por um procedimento cirúrgico no joelho direito na última sexta-feira (27) e deve ter condição de jogo apenas nas rodadas finais da fase de grupos da Série D.

O Macapá vem a Manaus com a difícil missão de se recuperar da derrota sofrida em casa, na estreia da competição, para o Rio Branco-AC, por 3 a 0.

