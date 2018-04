'De qualquer jeito, eu ganhava', diz Dissica após ser reeleito na FAF

Manaus - Salve, Dissica! Graças a 28 votos – 21 Ligas Esportivas do interior e sete clubes profissionais do Estado –, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) continuará sendo comandada pela mesma pessoa até 2022, o enraizado dirigente Dissica Valério Tomaz. Ao término do novo mandato, o cartola contabilizará 32 anos à frente da entidade.

Sua vitória foi conquistada na última sexta-feira (27) em eleição realizada na sede da FAF, localizada na zona sul de Manaus, sobre o empresário e ex-diretor de futebol do Nacional Borbense e São Raimundo, Mario Ivan, que obteve apenas 12 votos.

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) continuará sendo comandada pela mesma pessoa até 2022 | Foto: Marcely Gomes







Após ser aclamado como vencedor do pleito, Dissica afirmou que já saber do resultado da votação, por conhecer e confiar em seus fiéis parceiros do maltratado futebol amazonense. Além disso, ele citou que o fato da votação ter sido aberta para os demais participantes da eleição não interferiu no resultado final.

" Eu ganharia fechado ou aberto. De qualquer jeito, eu ganhava. Não tinha como não ganhar. Eu sei o que faço, o que realizo e como trato os meus parceiros. Eu sabia que ia ganhar. Tenho consciência dos meus parceiros fiéis " Dissica, presidente reeleito da FAF





“Não houve contestação. De 40 companheiros, mereci 28 votos. Isso é algum que nos faz assumir, cada vez com mais responsabilidade, o futebol do Amazonas. Faço isso porque gosto. Quem tem que avaliar se os meus mandatos foram bons são vocês da imprensa, olhando isso aqui (a sede da FAF) e a organização. Existem alguns veículos de comunicação que querem transferir para a federação a responsabilidade da realidade do futebol amazonense. A parte institucional, a FAF cumpre”, explanou Dissica.

Houve protesto durante a eleição | Foto: Marcely Gomes







Candidato derrotado, Mario Ivan frisou que a eleição não passou de um grande teatro. “O futebol do Amazonas está com quem e no lugar que merece. O trabalho continua. Me pergunto: ‘Que trabalho?’. O que vi hoje (27) foi um grande teatro e grande circo. Se o voto não fosse aberto, eu teria vencido. Se fosse fechado, o eleitor poderia ter escolhido sem medo", argumentou o empresário.

" Tanto se prega com a mudança no futebol. Todos os clubes comungam isso, mas na hora de escolher e mudar, acontece o teatro que assiste. É uma aberração um clube como o Nacional ou o Rio Negro ter o mesmo peso que uma liga " Mario Ivan, candidato derrotado na eleição da FAF





Candidato derrotado, Mario Ivan frisou que a eleição não passou de um grande teatro | Foto: Marcely Gomes

Oposição questiona peso do voto das Ligas do interior

Presidente do Fast, um dos três times que apoiou Mario Ivan, Ednailson Rozenha não economizou críticas aos demais dirigentes do futebol amazonense. Para ele, não adianta pregar a mudança na forma de comandar o esporte no Estado e continuar votando no mesmo presidente por mais de 30 anos.

“Acho que toda mudança é boa. Infelizmente, no futebol amazonense não existe mudança, mesmo encontrando-se nesse estado de miséria que vivemos. Quem votou foram os clubes e as ligas. Querem que fiquem do jeito que está? Que fique. Não quero participar de algum ruim para o futebol, por isso votei para a mudança, mas infelizmente, as pessoas insistem em continuar com o erro. Não tenho nada contra a pessoa Dissica. Tenho contra esse período infrutífero para o futebol amazonense”, disse Rozenha.

Rozenha criticou o fato das Ligas do interior terem o mesmo peso dos clubes profissionais | Foto: Marcely Gomes





O dirigente também questionou o fato das Ligas do interior terem o mesmo peso dos clubes profissionais. Para ele, essa é uma nítida formula de manipular o resultado da eleição. “Os votos das ligas terem o mesmo peso do voto dos clubes é mais um esquema para manipular resultados e facilitar a eleição de quem está no poder, porque explora a miséria das ligas do interior. Vemos os ditadores caindo pelo mundo. Porém, isso não acontece aqui. O futebol amazonense caminha a passos largos para o ostracismo”, finalizou o presidente.

Votação

Votaram no Dissica: CDC Manicoré, Rio Negro, Nacional, Tarumã, Princesa do Solimões, Manaus FC e Holanda

Votaram no Mario Ivan: Fast, São Raimundo e Penarol

