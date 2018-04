Clima de Copa começa a invadir as ruas de Manaus

Manaus - Motivados pela paixão, a cada quatro anos os torcedores brasileiros ganham um bom motivo para sonhar e sorrir. Em meio as dificuldades e correria do dia a dia, aos poucos, o verde e o amarelo começam a tomar conta das principais cidades do país.



Em Manaus, os trabalhos já iniciaram nas tradicionais ruas Santa Isabel, localizada no Centro, zona sul da cidade, e na 3 da Alvorada 1, zona centro-oeste. Pontos turísticos durantes os Mundiais da Fifa, os locais se transformam em concentrações para os torcedores apaixonados pela seleção brasileira.



“Apesar de todas as dificuldades, ainda podemos brincar”. A frase do artesão Agnaldo Barroso, 62, morador antigo da rua Santa Isabel, ilustra bem o espírito que toma conta da comunidade antes mesmo do início da Copa do Mundo da Rússia. Principal responsável pelas artes que embelezam o local durantes os Mundiais, o artista já tem programado o desenho final da rua. Para ele, mesmo com a crise financeira enfrentada pelo país, é impossível pensar numa Copa do Mundo sem os enfeites.

União dos moradores é o que faz ser possível a ornamentação nas ruas | Foto: Marcio Melo





“Começamos há muito tempo com essa tradição. Então, não podemos deixar isso morrer. Conseguimos fazer os efeitos como as bandeiras e mascotes. Sempre buscamos evoluir. Tudo isso é pago quando vemos a alegria nos rostos das pessoas que veem visitar a rua durante a Copa. O povo toma conta da rua e todos torcemos para o Brasil”, disse Agnaldo.

Presidente da comunidade, Hendrix Henriques, 28, revelou que o orçamento previsto para enfeitar a rua passa dos R$60 mil, sendo que todo o dinheiro e fruto de doações, rifas, bingos e cotas feitas pelos próprios moradores.

“A tradição de enfeitar a rua começou com o meu pai. Desde então, a comunidade abraçou a ideia e nos juntamos para sempre fazer essa festa. Neste domingo (29), vamos fazer uma feijoada para arrecadar dinheiro. Apesar da dificuldade de conseguir bancar os enfeites, tenho certeza que a arte ficará muito bonita”, frisou Hendrix.

A todo vapor

Ruas enfeitadas para a Copa Rua Santa Isabel, Praça 14 | Foto: Marcio Melo







Os trabalhos para conseguir concluir os enfeites para o Mundial também seguem a todo vapor na rua 3 do Alvorada 1. Atual bicampeã na eleição “A rua mais bonita da cidade”, os moradores frisam que a expectativa é fazer a inauguração no dia 10 de junho.



“Na Copa de 2014, a rua foi mostrada para o mundo todo. Não queremos mostrar antes os desenhos, porque queremos fazer surpresa. Isso aqui é arte, e arte ninguém revela. Os trabalhos iniciaram no último dia 14. Temos uma equipe que se reúne e vai fazendo. Não temos um número exato, mas toda a comunidade ajuda. Ficamos de manhã e de tarde amarrando, disse o aposentado Sergio Pereira, 68, que viu seu pai, Francisco Moreira de Almeida, começar a tradição no bairro.

Crianças se divertem com os enfeites pendurados sobre as ruas | Foto: Marcio Melo





“O que nos move é o clima da Copa e a paixão pelo futebol. É um modo que usamos para mostrar as pessoas isso. Muitas famílias veem para cá para assistir as partidas. Essa tradição começou com o meu pai. Agora, ajudo a levar em frente. No final, tudo fica muito bonito e isso é gratificante. O pessoal vem de fora ajudar a amarar bandeirinhas. O nosso intuito é fazer uma linda festa”, concluiu o apaixonado por futebol.



Os moradores da Rua 3 vão organizar um bingo, hoje (27), a partir das 12h, no próprio local. Eles também estão atrás de patrocinadores para concluir os enfeites. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo número (92) 99248-0562.

