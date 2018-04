César Cielo prevê aposentadoria no fim deste ano

Primeiro brasileiro campeão olímpico de natação e dono de dois bronzes olímpicos, Cielo planeja se aposentar no final do ano. “Eu me vejo treinando até o final do ano. Minha meta é o Mundial de Piscina Curta (dezembro, na China). Para janeiro do ano que vem não vou prometer nada. Provavelmente depois do Mundial eu pendure minha sunga”, diz o dono de 17 medalhas em sete edições de Mundiais, sendo 11 de ouro.



Os planos, no entanto, não são tão definitivos assim. Ele não descarta adiar mais uma vez a parada se obtiver bons resultados. “Os resultados podem fazer com que mude de ideia. Não vou mentir que a motivação é diferente. Não tenho a gana para acordar às 5h30 que eu tinha dez anos atrás. Mas, enquanto estiver competitivo, minha meta está na piscina ainda”, afirma.

Depois de algum tempo afastado das medalhas internacionais, o atleta voltou a frequentar os pódios de Campeonatos Mundiais no final do ano passado, com a prata no 4 x 100m livre em Budapeste. O revezamento é uma prova no qual o Brasil tem chances de medalha, inclusive nos Jogos de Tóquio. Foi uma espécie de retomada após ficar fora da Olimpíada do Rio em 2016.

Em 2018, o bronze conquistado nos 50m no Troféu Brasil, antigo Maria Lenk, na semana passada, foi um resultado esperado, em sua avaliação. Bruno Fratus levou o ouro. “Foi dentro do esperado. Eu vinha sem objetivo, pois não vou para o Pan Pacífico. Meu ano está começando agora”, diz o recordista mundial dos 50m, com 20s91.

O caminho na aposentadoria já está alinhavado. A sociedade em uma fábrica de produtos de natação para se tornar empresário é apenas um dos planos. Ele pretende intensificar o trabalho do coaching que oferece para os segmentos esportivo e corporativo, as clínicas de natação e o projeto social Novos Cielos, que atende 210 crianças no interior de São Paulo. “A natação vai ser minha vida. Não tem jeito. Vou continuar desenvolvendo produtos, ajudando os atletas a buscarem técnicas melhores. Se tiver que ajudar fora da água, eu não tenho o menor problema”, diz o campeão olímpico.

Leia mais:



Do Amazonas ao Alasca de moto, você toparia?

Caminhão tomba e motorista fica preso às ferragens na Ponta Negra

Três pessoas ficam feridas após Kombi capotar 5 vezes na BR-319, no AM