70 atletas participam da 2ª etapa do Amazonense de Tênis de Mesa

A competição foi realizada na Vila Olímpica | Foto: Tácio Melo/Sejel

Manaus - Com a participação de 70 atletas, a Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA) realizou, neste sábado e domingo, dias 28 e 29, respectivamente, a 2ª Etapa do Campeonato Amazonense da modalidade, na Quadra de Tênis de Mesa da Vila Olímpica, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. A competição reuniu atletas de clubes de Manaus como La Salle, Associação Manaus, Adalberto Valle, entre outras, e de Manacapuru (município distante 71 km da capital).

De acordo com o presidente da FTMA, Israel Barreto, a qualidade dos competidores tem se elevado a cada evento e isso é muito bom para a modalidade e para as academias participantes. “No sábado, tivemos uma quantidade maior de pessoas. Já no domingo temos as disputas de maior peso. Importante ressaltar a participação dos atletas que não são federados, uma vez que nossa intensão é fazer com eles possam conhecer a FTMA, praticar o esporte e se filiar a algum clube. Dessa forma, o esporte só tem a crescer”, disse.

Leia também: Campeonato de Tênis de Mesa acontece neste fim de semana em Manaus

O campeonato contou com atletas mirins e veteranos com mais de 40 anos | Foto: Tácio Melo/Sejel

Participaram da competição atletas das categorias pré-mirim (até 11 anos), mirim (12 a 13), infantil (14 e 15), juvenil (16 a 18), juventude (19 a 21), absoluto masculino e feminino, sênior (30 a 39), veterano (a partir de 40 anos), iniciantes A (9 a 14) e iniciantes livres (acima de 15 anos). Os participantes enfrentaram fase de grupos, eliminatórias, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final em cada categoria. Os três melhores competidores ganharam medalhas e somaram pontos para o ranking regional.

Dobradinha

Competindo em eventos estaduais, nacionais e internacionais há 27 anos, o educador físico e professor de tênis de mesa, Mário Costa, de 38 anos, conquistou na competição duas medalhas de ouro, nas categorias Sênior e Absoluto. Atleta do clube La Salle, Mário também é professor da modalidade em seu clube e na Associação Manaus.

“Realizei cinco partidas na categoria Absoluto e quatro partidas no Sênior. É uma sensação muito boa poder praticar o esporte que amo e ser vencedor, até porque eu ensino essa modalidade e alguns de meus alunos estavam presentes, então poder mostrar pra eles que a vitória depende do esforço de cada um e que também é importante estar ao lado dos amigos, independente do resultado, é algo fantástico”, destacou.

Participaram da competição atletas de clubes de Manaus como La Salle, Associação Manaus, Adalberto Valle, entre outros, e de Manacapuru | Foto: Tácio Melo/Sejel

Representação feminina

Com apenas 13 anos de idade, Isabelle Ramirez, do clube La Salle, foi a campeã da categoria Infantil, realizada no sábado (28) e conquistou ainda o ouro na categoria Absoluto, realizada neste domingo (29).

“Comecei a treinar em 2015 com o professor Mário Costa. Treino três vezes na semana no meu clube, La Salle, e duas vezes na Associação Manaus, e são esses treinamentos que me ajudam a desenvolver minhas habilidades no tênis de mesa. Na competição, participei de duas categorias. No Absoluto, enfrentei três boas adversárias, mas graças a Deus consegui a vitória”, disse.

A competição contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Vila Olímpica é contemplada com quadras esportivas de alto rendimento

Sejel abre calendário esportivo em lançamento do Amazonas em Movimento

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp