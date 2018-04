Amazonas conquista bicampeonato pela etapa regional de Judô

O Amazonas conquistou pela segunda vez seguida o maior número de medalhas entre as categorias masculino e feminino. | Foto: Tácio Melo/Semcom

Manaus- Após conquistar 63 medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô – Regional I, o Amazonas garantiu, mais uma vez, o 1º lugar na colocação geral da competição. O evento, que foi realizado no período de 27/04 a 29/04 (sexta, sábado e domingo), na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), zona centro-sul de Manaus, foi organizado pela Federação Amazonense de Judô (Fejama) e coordenado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ).



O Amazonas conquistou pela segunda vez seguida o maior número de medalhas entre as categorias masculino e feminino. Embora a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) premie apenas os melhores Estados por naipe, o Amazonas conquistou a melhor classificação geral com 16 medalhas de ouro, 18 de prata e 29 de bronze. Já em cada categoria, Amapá foi o campeão pelo feminino por conquistar mais ouros, nove no total. E Piauí foi o campeão pelo masculino com 10 medalhas douradas.

Faixa-marrom, Filipe Filho conquistou medalha de ouro na competição | Foto: Tácio Melo

Campeão



Atleta da Seleção Brasileira de Base, o faixa marrom da Fort Judô Clube, Filipe Filho, de 16 anos, conquistou medalha de ouro na competição, na classe Sub-18, categoria Meio-médio (-73kg) e é uma das promessas do judô amazonense. Em dezembro de 2017 ele conquistou a terceira colocação na seletiva nacional da modalidade, realizada na cidade de Porto Alegre (RS), e obteve ainda o segundo lugar no Meeting de Base Sub-18, ocorrido em fevereiro deste ano, em São Paulo (SP).

“Fiz três lutas nesta competição e a final foi, com certeza, a mais difícil. Com esse resultado, fico em primeiro no ranking nacional Sub-18 e já estou classificado para a etapa final do brasileiro. Minha preparação agora será para essa fase nacional. Também pretendo disputar o Circuito de Judô na Polônia, já que tenho vaga com os resultados obtidos no ano passado em minha categoria”, afirmou.

Dobradinha – A judoca Thalia Castro, de 17 anos, fechou com chave de ouro a competição e garantiu duas medalhas de ouro nas classes Sub-18 e Sub-21, nas categorias Meio-Leve e Superligeiro, respectivamente. Em 2017, a atleta da academia La Salle, alcançou dois terceiros lugares no Pará, nesta mesma competição.

“Ao todo foram seis combates bastante duros em ambas as categorias. Meus treinamentos foram intensos e o meu sensei, Ronald Cardoso, estava sempre preocupado com meu rendimento e não me deixava faltar nenhum treino, mas a luta continua, rumo ao nacional”, disse

Campeonato Regional de Judô

Aproximadamente 500 atletas passaram pela competição na capital, que reuniu sete Estados das regiões Norte e Nordeste do país.

De acordo com o diretor técnico da Fejama, David Azevedo, esse foi um grande resultado para o Amazonas. “Esse ano, o bicampeonato no quadro geral teve um gosto ainda melhor. Em 2017, tivemos a oportunidade de realizarmos esse feito no Pará, mas esse ano, a conquista foi 'dentro de casa' e isso é satisfatório, porque mostra o empenho de cada clube e de cada atleta com a modalidade", destacou.