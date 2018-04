Manaus FC goleia Macapá e lidera Grupo A1 da Série D

Manaus - O Gavião do Norte decolou rumo à classificação para a segunda fase da Série D no jogo de domingo (29), no estádio da Colina. O Manaus FC goleou o Macapá por 5 a 2 e assumiu a liderança do Grupo A1, com seis pontos em dois jogos.

Os gols foram marcados por Panda, Paulão, Cleitinho e Wander, duas vezes. O adversário diminuiu com Neto e Daelson. O próximo desafio do time amazonense é o Rio Branco, fora de casa. O time do Acre é o segundo colocado na chave com quatro pontos depois de empatar por 1 a 1 contra o Baré-RR na rodada.

Leia também: 70 atletas participam da 2ª etapa do Amazonense de Tênis de Mesa

No duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão da Quarta Divisão, o Gavião do Norte não contou com o goleiro Jonathan, que foi emprestado para o Juventus-SC. Milton foi o titular da posição, enquanto Bruno Saul ficou na reserva.

O time da casa praticamente liquidou a conta no primeiro tempo, com os gols marcados Panda (4 minutos), Paulão (15 minutos) e Cleitinho (31 minutos). A equipe visitante diminuiu aos 41 da primeira etapa, em cobrança magistral do baixinho e camisa 10 Neto.

Após o intervalo, o técnico Igor Cearense fez três alterações, colocando Maceió no lugar de Deurick, Rafinha no de Jean Carlos e e Marcelo Nicácio no de Nena. Mas quem brilhou foi Wander, que deixou sua marca duas vezes. O Macapá ainda fez mais um com Daelson. Placar final: Manaus FC 5x2 Macapá.

Leia mais:

Amazonas conquista bicampeonato pela etapa regional de Judô

Clima de Copa começa a invadir as ruas de Manaus

César Cielo prevê aposentadoria no fim deste ano