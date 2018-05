Agenda de churrascos: veja datas dos jogos do Brasil na Copa 2018

Manaus - Compromisso certo na agenda de milhares brasileiros em junho e julho deste ano, os jogos da Copa do Mundo de Futebol da FIFA - Rússia 2018, em que o Brasil estiver em campo, terão audiência obrigatória dos torcedores da seleção canarinho - seja de forma presencial, nos estádios da Rússia, ou pelas transmissões televisivas.



Por falar em televisão, muitos brasileiros já garantiram seus aparelhos novos e sem a "zika" do 7x1 da última Copa, que eliminou a seleção brasileira. Para a ocasião, inclusive houve um impulsionamento na produção de televisores e também nas contratações para o setor no Amazonas, visando o mercado aquecido.

Sempre uma boa ocasião para reunião de familiares, amigos e fãs do esporte, os jogos da seleção se tornam praticamente "feriados nacionais", com reflexos inclusive no poder público. E a equação folga, mais futebol na TV, mais reunião de amigos fica completa com: churrasco.

A Seleção Brasileira terá três jogos na primeira fase, ainda em junho, e só jogará em julho caso se classifique em primeiro ou em segundo lugar do Grupo E - em disputa com Suíça, Costa Rica e Sérvia. A lista de jogos segue com mais quatro etapas e com a forte torcida para que a equipe passe às oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

Então, aproveite a agenda que o EM TEMPO preparou com as datas já definidas e as possíveis datas e horários locais que a Seleção pode jogar se caminhar até a final. Pode compartilhar nas redes sociais.





PROGRAME SUAS FOLGAS E SEUS CHURRASCOS!

🥩🍖🥓🍹🍺🍺🍺🍺







COPA DO MUNDO DA RÚSSIA 2018

Primeira fase



Domingo, dia 17 de junho, às 14h

Sexta-feira, dia 22 de junho, às 8h

Quarta-feira, dia 27 de junho, às 14h





Se for 1°colocado do Grupo E

Oitavas de Final: segunda, dia 2 de julho, às 9h

Quartas de Final: sexta, dia 6 de julho, às 14h

Semifinal: terça-feira, dia 10 de julho, às 14h

Final: domingo, dia 15 de julho, às 11h





Se for 2° colocado do Grupo E



Oitavas de Final: terça-feira, dia 3 de julho, às 10h

Quartas de Final: sábado, dia 7 de julho, às 9h

Semifinal: quarta-feira, dia 11 de julho, às 14h

Final: domingo, dia 15 de julho, às 11h





