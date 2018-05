José Aldo fará luta final do UFC on FoX 30 no dia 28 de junho

Enfrentando a pior fase de sua carreira, José Aldo quer provar para si mesmo e para os fãs de MMA que ainda é o principal desafiante da categoria | Foto: Divulgação

Manaus - Após dois duros nocautes para o atual campeão do peso-pena do UFC, Max Holloway, o amazonense José Aldo vai tentar dar a volta por cima no dia 28 de junho, quando fará a luta principal do UFC on Fox 30, em Calgary (CAN), contra o americano Jeremy Stephens. A informação foi confirmada pelo vice-presidente de relações internacionais e conteúdo do UFC, David Shaw.



Enfrentando a pior fase de sua carreira, José Aldo quer provar para si mesmo e para os fãs de MMA que ainda é o principal desafiante da categoria. Para isso, o amazonense precisa de uma vitória convincente contra Jeremy Stephes. Após ameaçar abandonar a carreira, Aldo voltou atrás e foca no seu novo desafio.

No mesmo card, Aldo terá a companhia de outro brasileiro. Matheus Nicolau vai encarar Dustin Ortiz pelo peso-mosca (57 kg), e o mineiro de 25 anos está invicto no UFC, tendo vencido Bruno ‘Korea’ Rodrigues, John Moraga e, em dezembro do ano passado, Louis Smolka.

