Lutadora amazonense Mayana Kellem a um passo do UFC

Mayana Kellen conquistou os cinturões dos principais eventos de MMA do Amazonas | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Após conquistar os cinturões do eventos amazonenses Rei da Selva e do Mr. Cage, a lutadora do peso-galo (até 61 quilos), Mayana Kellem recebeu a oportunidade de participar do “Contender Series Brail”, reality show do UFC que garante contratos de quatro lutas para quem vencer o combate de sua categoria.

Invicta após sete lutas, a amazonense Mayana Kellem já sabe qual será o seu próximo desafio. A lutadora que conquistou os cinturões dos principais eventos de MMA do Amazonas, Rei da Selva e Mr. Cage, no peso-galo (até 61 quilos), vai encarar Mayra Bueno, atleta da academia Chute Boxe, no “Contender Series Brasil”, novo reality show do UFC que tem o objetivo de revelar novos talentos.

O contrato para o duelo foi assinado ontem (30) e ocorrerá entre os dias 8 e 11 de agosto.

Invicta no MMA

Os laços entre Mayana e o UFC já vinha se estreitando há um bom tempo.Invicta no MMA, a amazonense teve seu nome ligado a organização americana, principalmente, após conquistar o cinturão do Mr. Cage. Todavia, o martelo foi batido após a atleta receber o convite para participar do reality show.

“Estava viajando quando recebi a ligação do Samir Nadaf (empresário) para voltar urgente, porque tinha sido selecionada para participar do Contender e precisava mandar enviar os documentos. Voltei, mandei os documentos e fiquei esperando eles avaliarem as informações para ver se o atleta consegue tirar o visto. Só após essa confirmação que pude divulgar”, disse a lutadora que ainda admitiu que estava esperando uma vaga no UFC ou no Invicta, evento que lançou a brasileira Cris Cyborg.

“Estava esperar uma vaga no UFC ou no Invicta, pois já venho galgando e trabalhando para isso. Meu currículo é melhor que muitas atletas que estão por lá. Estava esperando”, citou Mayana, que ao falar do combate contra Mayra Bueno, frisou só focar em fazer uma boa apresentação.

“Não estou pensando no contrato de quatro lutas que é garantido para quem vencer a luta. Estou focada apenas nesse combate. Minha meta é passar por essa adversaria e o que vier, é bônus. Sei que minha atleta muito forte. Estou levando a vontade e o coração para vencer. Estou levando a responsabilidade de levar o nome do meu Estado. Luta é luta e sei que vai ser o combate das nossas vidas”, conclui.

Além de Mayana Kellem, outra amazonense também foi selecionada para o programa. Trata-se de Estefani Almeida, campeã peso-mosca (até 57 quilos) do Mr. Cage, que vai pegar a pedreira Taila Santos, que tem 14 vitórias em 14 lutas na carreira.

