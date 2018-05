Flamengo enfrenta a Ponte em estreia pela Copa do Brasil

Campinas - O Flamengo é uma bomba relógio. Apesar de ter respirado um pouco mais tranquilo graças à vitória sobre o Ceará, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o time carioca pode entrar novamente em crise se perder para a Ponte Preta nesta quarta-feira (2), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca entra na competição por disputar a Copa Libertadores. A partida começa às 18h30 e acontece no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Assim como nas fases anteriores, o gol marcado fora de casa não vale como critério de desempate. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira (10), também às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O adversário das quartas de final será conhecido apenas após sorteio, mas quem passar embolsa R$ 3 milhões.

O Flamengo vai ter uma baixa importante. Com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meia Diego foi vetado pelo departamento médico rubro-negro e sequer viajou com a delegação para Campinas.

Edição Web: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Agenda de churrascos: veja datas dos jogos do Brasil na Copa 2018



Lutadora amazonense Mayana Kellem a um passo do UFC

José Aldo fará luta final do UFC on FoX 30 no dia 28 de junho