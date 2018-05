Na Itália, Roma e Liverpool duelam por vaga na decisão

Roma (Itália) - O segundo finalista da Liga dos Campeões da Europa será conhecido nesta quarta-feira (2). Às 14h45 (de Manaus), Roma e Liverpool duelarão no Olímpico, em Roma, e a vantagem está com o clube inglês, que na Inglaterra, na semana passada, venceu por 5 a 2. A decisão do torneio será no próximo dia 26, no Olímpico de Kiev, na Ucrânia.

Contra o Liverpool, a Roma tentará um novo "milagre" nesta Liga dos Campeões. O primeiro foi reverter a derrota por 4 a 1 para o Barcelona fora de casa. Na volta, conseguiu vencer por 3 a 0, diante de sua torcida, garantindo a classificação. Um novo 3 a 0 nesta quarta-feira levará os italianos à grande final da competição.

Sensação desta temporada na Europa, o Liverpool impressiona pelas atuações que levaram o time às semifinais da Liga dos Campeões. A vantagem construída no Anfield Road com gols de Salah, Roberto Firmino e Mané deixa o time inglês perto de voltar a uma final de Liga dos Campeões 11 anos depois. Em 2007, foi derrotado por 2 a 1 para o Milan e ficou com o vice-campeonato. A última conquista foi em 2005, quando derrotou justamente o Milan nos pênaltis após sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo e conseguir o empate na etapa final.

