Manaus - Após estrear com uma vitória simples na semana passada, nesta quinta-feira, às 20h (de Manaus), o Iranduba encara o Sport-PE na Arena da Amazônia, em duelo válido pelo grupo 1 da Série A do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. As meninas do Hulk da Amazônia esperam manter a invencibilidade jogando em casa, sua principal força na última edição da competição nacional.



Detentor do recorde de público em uma competição nacional de futebol feminino – 25.371 pessoas presentes na Arena da Amazônia na semifinal contra o Santos, em 2017 – o Iranduba acredita que essa força extra pode ser suficiente para uma campanha melhor na atual edição do Brasileirão. Por isso, o Hulk da Amazônia fez uma forte divulgação do duelo em suas redes sociais.

O técnico Adilson Galdino terá à disposição o seu elenco completo. Sendo assim, os olhos do duelo estarão voltados para a meia e capitã Djeni, autora do único gol na primeira rodada.

Pelo lado do Sport-PE, essa será o primeiro duelo da atacante Micaelly contra o seu ex-time. Revelado pelo Iranduba, a jovem de 17 anos é apontada como uma das principais promessas do futebol feminino brasileiro e sucessora de Martha na seleção brasileira.

Leia mais:

Arqueiro do Amazonas garante vaga para o pan americano

Confira data dos jogos do Brasil na Copa da Rússia 2018

Lutadora amazonense Mayana Kellem a um passo do UFC