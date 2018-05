Amazonense de 6 anos é ouro em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

O mais novo campeão brasileiro, conta com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) | Foto: Mauro Neto e Tácio Melo/Sejel





Manaus - O atleta mirim e faixa amarela de jiu-jitsu Thales Leno Alves, de 6 anos, que apesar da pouca idade soma vários títulos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro da modalidade, nos dias 28 e 29 de abril, em Barueri, São Paulo.

Thales é um destaque da sua categoria. Já tem dois títulos de campeão amazonense, bicampeão da Copa Osvaldo Alves e Arthur Neto, além de ser reconhecido pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu (FJJAM) como Melhor Atleta do ano em 2016 e 2017.

O pai do campeão, Edileno Alves, é só orgulho. “Eu o levo aos treinos desde os dois anos de idade. Para o Brasileiro, estávamos levando os treinos bem a sério. Ele é um garoto muito bom, não só no jiu-jitsu, mas na escola também. O acompanho em todas as competições e nesta eu estava mais ansioso do que ele. No ano passado, ele foi vice-campeão brasileiro e, neste ano, ele se superou. Foi campeão e estou muito orgulhoso disso”, comentou o pai.



O atleta conta com o apoio da Sejel | Foto: Mauro Neto e Tácio Melo/Sejel

Retorno feliz

Thales Alves chegou a Manaus cheio de alegria e felicidade por essa vitória. Já ganhou afago dos familiares, amigos e da professora. Ele lembrou que ganhou de cinco pontos de diferença do seu oponente. “Eu estava muito nervoso, mas depois passou. Não consegui finalizar, mas abri cinco pontos de diferença quando coloquei a guarda, peguei a lateral e foi assim que ganhei. Estou muito feliz agora, até a minha professora me deu parabéns”, contou Thales.

Para o secretário da Sejel, Manoel Almeida, Thales, é um grande exemplo de disciplina e compromisso. “É uma felicidade ver um atleta como Thales tão comprometido com o esporte e com os estudos. Ele, com certeza, é uma grande inspiração. O Governo do Amazonas tem orgulho em apoiar atletas como Thales, que colocam o nome do nosso Estado do lugar mais alto do pódio”, comentou Manoel Almeida.

O mais novo campeão brasileiro, conta com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

