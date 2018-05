Irreconhecível, Corinthians perde para o Independiente

| Foto:

São Paulo (SP) - Com uma das piores atuações da temporada, o Corinthians perdeu em casa para o Independiente por 2 a 1, nesta quara (2) e a situação que parecia tranquila na Copa Libertadores pode se complicar. O pior é que o resultado ficou até barato para a equipe do técnico Fábio Carille. Os argentinos ainda tiveram um gol anulado irregularmente e ficaram cerca de 15 minutos com um jogador a mais em campo.



Com o resultado, o Corinthians se mantém na liderança do grupo 7 com sete pontos, mas vê Independiente e Deportivo Lara logo abaixo, com seis, e Millonarios, com quatro. Na próxima rodada, o time brasileiro visita o Deportivo Lara, na Venezuela, enquanto que Millonarios e Independiente se enfrentam na Colômbia.

Foi um dos piores 45 minutos iniciais do time desde que Fábio Carille assumiu o comando. Em dez minutos de jogo, já perdia por um gol e ainda Balbuena quase fez um contra ao tentar cortar cruzamento para a área. Antes, Benítez abriu o placar após Cássio rebater um chute.

O Corinthians era facilmente dominado em sua casa e viu a situação piorar quando o atacante paraguaio Romero foi desviar uma cobrança de escanteio e fez gol contra. Estava dando tudo errado.

Mesmo sem fazer muito por merecer, a equipe paulista conseguiu amenizar o prejuízo com Jadson e contou ainda com uma ajuda da arbitragem, que viu falta de Figal em Rodriguinho e anulou um gol dos argentinos que saiu logo em seguida. No jogo da Argentina, o Independiente também foi prejudicado, com um gol anulado na derrota por 1 a 0, em casa. Emerson Sheik ainda foi expulso na etapa final, o que prejudicou ainda mais o Timão.

