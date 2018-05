Futebol do 3B da Amazônia e São Gonçalo (CE) não empolga em Manaus

Futebol Feminino | Foto: Marcely Gomes

Manaus -Quando o árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso decretou o fim do duelo entre 3B da Amazônia e São Gonçalo-CE, os deuses do futebol agradeceram.O baixo nível técnico imperou no empate por 1 a 1 ontem (2) na Arena da Amazônia, válido pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Melhor jogadora em campo, a atacante Mirla marcou o gol das visitantes. Em raro momento de lucidez, a meia Bruna anotou para o representante do Amazonas.

Agora, as equipes dividem, de maneira momentânea, a liderança do grupo 15 da competição com quatro pontos. Todavia, elas podem ser superadas caso Vitória-BA ou ESMAC-PA vençam as suas partidas, Tiradentes-PI e Botafogo-PB respectivamente, que acontecem hoje (3).

Após uma exibição de gala na rodada de abertura da Série A2, o 3B entrou em campo com o amplo favoritismo e contanto com a confiança dos poucos torcedores - apenas 354 espectadores - que estiveram presentes na Arena. Porém, logo no início de partida, um silêncio mortal tomou conta do estádio.



Apesar de até então pressionar as adversárias, o time amazonense foi surpreendido aos sete minutos, quando a atacante Mirla arrancou pela esquerda, entrou na grande área e finalizou cruzado, não dando chance para goleira Carla, abrindo assim o marcador do duelo para as visitantes. O gol não fez bem ao time comandado pelo técnico Sérgio Duarte, que passou a centralizar as jogadas facilitou a retranca cearense.

Sem contar com suas meias em noite inspirada, o 3B terminou o primeiro tempo sem levar perigo ao gol da arqueira Dida. A terrível exibição da primeira etapa obrigou mudanças no time amazonense. Logo na volta do intervalo, Duarte tirou a atacante Aline para colocar a meia Bruna. A mudança não ajudou a melhorar o nível técnico da partida.



Sem criatividade e com vários bate e rebates, a partida se encaminhava para um final de jogo chato. Todavia, graças a um raro momento de lucidez em campo, a volante Ester acertou um belo lançamento para a meia Bruna, que dentro da grande área, deu de biquinho para colocar a bola no fundo das redes e igualar o placar.

Nos minutos finais, ambas as equipes desperdiçaram oportunidades de saírem de campo com a vitória.

Ao ser questionado sobre a falta de criatividade de sua equipe, o técnico Sérgio Duarte admitiu a fraca atuação de suas atletas. Para ele, será necessário repensar a estratégia e tentar reorganizar o time para o próximo duelo, que vai acontecer na próxima quarta-feira (9), contra a LUSACA-BA, na Arena da Amazônia.

“Não conseguimos o resultado que queríamos, mas agora temos que sentar, esfriar a cabeça e reorganizar a nossa equipe. Dentro das circunstâncias da partida, por sair atrás e ter que correr atrás, tenho que parabenizar as meninas. Faltou tranquilidade para furar a defesa. Afunilamos muito o jogo. Espero que o nosso rendimento seja muito superior no próximo jogo”, frisou o treinador.

