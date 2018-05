Campeonato Brasileiro de Luta Livre acontece domingo (6), em Manaus

Manaus - Pela terceira vez o Campeonato Brasileiro de Luta Livre Submission, acontecerá, em Manaus, neste domingo (6), a partir das 9h, na Arena Amadeu Teixeira, na avenida Loris Cordovil, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento, que já tem 800 atletas inscritos, é chancelado pela Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva (CBLLE) e realizado pela Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado e Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). A competição reunirá atletas de todas as idades e categorias.

O presidente da Fasub, Antônio Aleixo, disse estar contente pela quantidade de competidores inscritos. “É bom ver que a luta livre está sendo valorizada. Nossa modalidade tem crescido bastante e a procura pela competição só confirma esse desenvolvimento do esporte como um todo. Além do Amazonas, outros Estados também farão parte do Brasileiro, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, entre outros”, destacou.

O representante da Fasub lembra ainda que, além do Brasileiro, haverá, em junho, o Campeonato Mundial da modalidade. “Teremos a honra de receber o Mundial em Manaus e isso será de grande valia, porque a maioria dos lutadores vem para competir e aproveitam para conhecer não apenas nossa cidade, mas também nossa cultura, etc. Dessa forma, promovemos o esporte e todo o Estado”, destacou.

Título Brasileiro

Faixa marrom da categoria Pluma (-60.500kg), o estudante de Educação Física da Fametro, Allas César, da academia Melvin Revilla, vai em busca do seu primeiro título brasileiro na modalidade. “Sempre gostei de artes marciais e tenho experiência no jiu-jítsu e submission. Fui eleito melhor atleta do ano em 2015 (faixa azul), 2016 e 2017 (faixa roxa), pela Federação de Jiu-jítsu do Amazonas (FJJAM).Participei também de vários eventos de submission (ou no-gi) e também fui eleito melhor do ano em 2016 e 2017. Na luta livre, participei pela primeira vez neste ano da Copa Norte/Nordeste de Luta Livre pela Fasub e fui campeão na minha categoria. Gostei muito e espero conquistar o título brasileiro”, disse.

