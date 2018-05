Com gol de estreante, Iranduba vence e mantém 100% no Brasileirão

Manaus - Quem foi a Arena da Amazônia para ver mais uma bela atuação do Iranduba, saiu do estádio com uma mistura de decepção e alivio. Sem sua principal jogadora, a volante e capitã Djeni que cumpriu suspensão automática por ter sido expulsa na estreia da equipe na Série A1 do Campeonato Feminino Brasileiro, o Hulk da Amazônia sofreu para vencer o Sport-PE por 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do campeonato.

O resultado só foi possível graças a dois lances de puro talento da atacante Priscila, que abriu o marcador e ainda colocou a bola na cabeça da atacante Giovania no lance do segundo gol. Quem descontou para as visitantes foi a atacanteNycole.



O resultado garantiu os 100% de aproveitamento do time amazonense que terminou a rodada na segunda colocação do grupo 1, atrás apenas do Corinthians no saldo de gols, cinco contra dois. O Hulk volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 20h, quando pega a Ferroviária-SP na Arena da Amazônia.

Mesmo fora de casa, o Sport iniciou o duelo aplicando uma blitz no time amazonense. Nos primeiros oito minutos, as pernambucanas chegaram com perigo pelo menos três vezes, porém, erraram na hora de concluir a gol.

Sem Djeni, o Iranduba ficou refém do talento da meia Mayara, que ainda tentou surpreender aos nove minutos, mas sua finalização saiu fraca e parou nas mãos da arqueira Lorena.

O lance fez com que a partida esfriasse e ficasse truncada. Somente aos 42 minutos, a rede balançou. A camisa 7 do Hulk, Priscila, recebeu boa enfiada de lada na ponta esquerda. A atacante puxou para a direita e acertou um belo chute que encobriu a goleira adversária.

Na volta da segunda etapa, o Sport, novamente, partiu para o ataque. Todavia, desta vez obteve êxito. Aproveitando bate e rebate dentro da área do Iranduba, a boa atacante Nycole dominou a bola e encheu o pé para superar a goleira Rubi e igualar o marcador.

O jogo se encaminhava para o empate, até que, aos 38 minutos, Priscila voltou a aparecer. A atacante cobrou com maestria corner da esquerda e achou Giovania dentro da pequena área. A camisa 11 concluiu com um cabeceio e saiu para comemorar a vantagem no placar.

Curiosamente, no lance, por ter tirado a camisa, Giovania levou o primeiro cartão amarelo. Logo depois, graças a uma falta no meio-campo, a jogadora levou o segundo amarelo e foi expulsa justamente na sua estreia pelo Hulk.

Pela segunda partida seguida o Iranduba inicia a partida levando pressão do adversário. Ao ser questionado sobre o fato, Adilson Galdino afirmou que isso é fruto da falta de ritmo de jogo de sua equipe. “Achamos umas bolas boas e conseguimos sair de campo com a vitória. Temos que agradecer a torcida que esteve presente para alcançar essa bela vitória. Estamos no início da competição. Algumas equipes estão com ritmo de jogo e a gente não. Mas acredito que vamos melhorar no decorrer do campeonato”, concluiu.

