Dupla Melo e Kubot arrasa rivais e garante vaga no torneio de Munique

Kubot (àesq.) e Melo não encontraram dificuldades para chegar às semifinais | Foto: DIVULGAÇÃO

São Paulo (SP) - O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot justificaram o favoritismo com autoridade, ontem (3), e garantiram vaga na semifinal da chave de duplas do Torneio de Tênis de Munique. Ele e o seu parceiro arrasaram o bósnio Mirza Basic e o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 40 minutos de duelo.



Com o triunfo obtido com facilidade, Melo e Kubot avançaram para enfrentar na próxima fase o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya, que na última quarta-feira (2) asseguraram vaga nas semifinais ao baterem os alemães Kevin Krawietz e Maximilian Marterer, também em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/4.

Cabeças de chave número 1 do ATP 250 alemão realizado em quadras de saibro, o brasileiro e o polonês tentam faturar o título em Munique e ganhar embalo visando o Grand Slam de Roland Garros, que começa no próximo dia 21, em Paris.

Para liquidar Basic e Fucsovics rapidamente ontem, Melo e Kubot confirmaram todos os seus saques e aproveitaram cinco de seis oportunidades de quebrar o serviço dos adversários que também não conseguiram converter nenhum dos quatro break points cedidos pelos seus rivais no duelo.

Respectivos líder e vice-líder do ranking individual de duplistas da ATP, o polonês e o brasileiro chegaram a Munique após amargarem resultados ruins nas últimas semanas durante esta temporada de saibro. Eles caíram na estreia do Masters 1000 de Montecarlo e depois foram eliminados na segunda partida que realizaram do Torneio de Barcelona. Antes disso, em quadra dura, acabaram batidos na abertura de suas campanhas nos Masters de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

Simples

Outros três jogos, válidos pela chave de simples em Munique, também foram disputados ontem. Em um deles, o alemão Philipp Kohlschreiber se garantiu nas quartas de final ao atropelar o compatriota Mischa Zverev por duplo 6/2.

Outros dois tenistas que venceram nesta quinta e vão travar um duelo nas quartas de final foram o húngaro Marton Fucsovics e o alemão Maximilian Marterer. O primeiro deles eliminou o italiano Marco Cecchinato com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, enquanto o jogador da casa surpreendeu o argentino Diego Schwartzman, terceiro cabeça de chave, ao aplicar 6/4 e 6/2 no adversário.