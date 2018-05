Jovens atletas amazonenses buscam destaque no jiu-jitsu mundo afora

Manaus - Três nomes da nova geração do jiu-jitsu amazonense prometem despontar e registrar suas marcas na história do Estado. Micael Galvão e João Paulino de Andrade, ambos de 14 anos, e Diogo Reis, de 16 anos, já podem se sentir privilegiados, pois apesar da pouca idade juntos somam um cartel com mais de 50 títulos em competições de nível nacional e internacional, entre elas, o Pan-Americano na categoria Kids, Campeonato Europeu e o The Word League Cup – o Mundial de Jiu-Jitsu realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

De olho nas principais competições da modalidade, dois desafios estão na mira do trio sob o comando do professor e faixa preta Melquisedeque Galvão. O primeiro será o campeonato mundial promovido pela IBJJF, que ocorrerá no dia próximo dia 26 de maio e outro no fim do mês de junho deste ano, nos Estados Unidos da América (EUA).

Para permanecer com a impressão de “cascudos” e estar entre os melhores do mundo, a equipe se prepara intensamente todos os dias. Ao todo, são 15 horas diárias em que são realizadas três sessões de prática – a luta - e uma extra que é a de preparação física, de segunda à sexta, com descanso somente no sábado à tarde e no domingo.

Os atletas somam, juntos, mais de 50 títulos | Foto: Marcio Melo

“Estamos trabalhando duro para deixar de ser promessa e se tornar realidade. Recebemos mensagens das pessoas nos elogiando e, ao mesmo tempo, nos avisando que estamos sendo observados por outros atletas. Isso nos motiva, nos dá confiança e, ao mesmo tempo, força, pois cada vez que subimos no tatame nos vem em mente o apoio dos nossos familiares e tudo que a gente passou para chegar aonde estamos, cujo nosso maior objetivo é se tornar referências assim como meu professor e pai (Melquisedeque)”, comenta o atleta faixa verde Micael Galvão.

Leia também: Amazonense de 6 anos é ouro em Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Apesar da primeira experiência na última edição do The Word League - Kids, e ter se consagrado campeão na categoria GI (luta sem kimono), o também faixa verde João Paulino de Andrade sabe que terá dificuldades pela frente. No entanto, ele garante estar preparado para subir ao pódio mais uma vez. “Nossas expectativas são muito positivas, estamos treinando muito e esperamos repetir a vitória. No meu primeiro campeonato me tornei campeão, e isso me encoraja, porque penso quanto mais se treina, melhor ficam os movimentos e, com isso, a nossa chance de vencer aumenta. É assim que pretendo continuar, estar entre os melhores do mundo”, conta.

" “Deixamos de ser promessa para se tornar realidade” " Micael Galvão,

Como todo início na carreira de um atleta, o jovem faixa azul Diogo Reis disputava campeonatos pequenos, até que um dia os bons resultados vieram e, então, intensificou os treinos e encarou os primeiros grandes desafios da carreira como lutador. O competidor impressiona com a quantidade de títulos na bagagem, possuindo nada mais que 19 – considerado por ele os mais importantes. Entre as conquistas estão cinco campeonatos estaduais, dois brasileiros e oito vezes campeão do Naga the Word League Jiu-Jitsu, na categoria com Kimono.

O trio integra o time do professor Galvão, que almeja montar uma academia nos EUA para atletas amazonenses | Foto: Marcio Melo

“Entrei no esporte focado no que eu queria, que era a vontade ser campeão e graças a Deus consegui alcançar esses objetivos. Sei que não basta apenas sonhar, temos que ter os dois pés no chão, e é assim que pretendo chegar mais longe. Tenho todo o apoio e orientação do professor Galvão, que me impulsiona cada vez mais. Não posso considerar ser apenas mais uma luta, pois apesar de já ter participado é com meu esforço que pretendo fazer história, claro, etapa por etapa”, destaca.

A expectativa de entrar para o ranking da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu (Fajje) e, consequentemente, para o da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) não está longe dos olhos do trio de jovens atletas. Segundo o regulamento das entidades, só é possível calcular os pontos e definir posições quando os atletas completarem 18 anos, ou seja, falta pouco tempo para que esses amazonenses encarem outros desafios que são os atletas de melhores colocações.

Formando campeões

Responsável pela formação dos atletas, Melquisedeque Galvão, de 39 anos, fala com orgulho de todo aprendizado e desenvolvimento que seus atletas demonstram nos treinos e de como encaram as competições de grandes expressões. A pretensão, segundo ele, é formar campeões de forma invicta da mesma maneira que aconteceu com outros nomes de destaque que já passaram por ele.

“A nova geração é muito forte e eles absorvem o aprendizado como uma velocidade incrível, estando cada vez mais profissionais. Eu posso afirmar que sou sincero em dizer que sou fã dos meus alunos e fiz vários campeões com títulos a nível nacional e internacional, como Samy Galvão (meu filho), Nathanael e Guilherme Fernandes, Brenda Larissa, Fabrício Andrey, Luiz Paulo, entre outros.

Todos os que eu citei, treinei desde a faixa branca, ensinei os primeiros passos, mas também consegui ajudar no jogo de outros que já chegaram a ser graduados comigo, e com um bom aproveitamento técnico. Dessa turma podemos destacar, também, o Thalisson Soares, que hoje está ganhando tudo e que ainda não perdeu nenhuma luta na faixa roxa, e é assim que quero continuar formando atletas invencíveis”, conta orgulhoso o treinador.



Os atletas treinam seis dias na semana | Foto: Marcio Melo

Inspiração e experiência não falta para quem passa pelas mãos de Galvão. Durante o período em que competia, o professor já ganhou as mesmas competições que sua equipe disputa atualmente e revela que a vontade de ensinar técnicas a outros atletas surgiu da vontade de sempre procurar compartilhar aprendizados.

“Há cinco anos me graduei na faixa preta e como competidor eu fui mediano. Ganhei alguns campeonatos estaduais e internacionais. Não fui nada demais, mas, desde a faixa de base (azul), sempre gostei de compartilhar e trocar conhecimentos e mais tarde descobri que tinha talento na arte de treinar a molecada”, comenta.

Sobre a intensificação dos treinos para chegar com excelente nível técnico nas competições americanas, Melquisedeque ressalta a importância da preparação, pois compreende em passar por grandes “pedreiras” pela frente. No entanto, ele acredita no potencial de seus alunos e na preparação de superar os adversários.

“Acho importante eles terem ao menos um dia de folga, por isso os treinos seguem de segunda a sábado, ficando apenas o domingo livre para que eles possam fazer as atividades que gostem com a família e os amigos. Além das orientações que repasso no tatame, eles vão precisar de apoio e incentivo da família, afinal é uma das razões para continuarem lutando”, disse.

O trio é uma das promessas amazonenses do treinador em torneios americanos | Foto: Marcio Melo

Projeto

Após sua primeira viagem aos Estados Unidos, em 2015, Melquisedeque demonstrou interesse em montar a própria academia internacional para treinos de atletas de alto nível. Ele enxergou, então, a oportunidade de trabalhar o jiu-jitsu fora do Brasil, relatando um pouco de dificuldade no fomento da modalidade no Brasil.

“Quando fiz minha primeira viagem para o exterior, um amigo meu da polícia, que também é faixa preta (Dinor Castelo Branco), viu a qualidade do trabalho que desenvolvia aqui em Manaus e me incentivou a ir competir lá fora. Eu fui e, de cara, meus alunos atraíram os olhos de algumas grandes equipes. A economia americana e a cultura de incentivo ao esporte são muito fortes e, com isso, oferecem melhores oportunidades para quem quer ser profissional. Então, eu resolvi que ia embora, mesmo já possuindo um grande trabalho social aqui na região”, relata.

A decisão não agradou os alunos que treinam no Brasil, embora o professor acredite que, por oferecer uma estrutura melhor, os lutadores acabem tendo melhores oportunidades de se profissionalizar, cuja a intenção é receber os atletas mais carentes e dar a eles melhores oportunidades, que dificilmente são ofertadas no Brasil.

“Quando disse que iria partir, muitos dos meus alunos ficaram frustrados. Foi aí que decidi que levaria o máximo de garotos para fora junto comigo e mais tarde surgiu a ideia de criar um projeto. Tudo isso requer dinheiro que, no momento, não tenho. Mas eu acredito que um dia vou conseguir”, pontua.

Melquisedeque fala com orgulho do trio jovem de atletas amazonenses | Foto: Marcio Melo

Patrocínio

Apesar do desenvolvimento da modalidade em solo brasileiro, ainda é um grande desafio ter patrocinador no Brasil, quando comparado a outros países, conforme avalia Galvão, que a falta de apoio financeiro ainda aflige o sonho dos atletas iniciantes em encarar competições de grande expressão e escrever o nome na história do jiu-jitsu. Fato que, segundo ele, não intimida o talento e a determinação do trio amazonense. "Isso não abala a equipe, tanto é que no ano da primeira viagem dos três para os Estados Unidos, todos ganharam as passagens aéreas do Governo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Por meio de nota, a secretaria destacou que apoia os atletas amazonenses de alto rendimento e que atualmente o critério de liberação de passagens para torneios internacionais é feito da seguinte forma:

"Antes de liberar qualquer passagem, uma comissão técnica da secretaria avalia o atleta para saber quais chances ele tem de conquistar um resultado positivo para o Estado fora do país, assim como a relevância do torneio que ele deseja participar. Nessa hora, os resultados de participações de torneios anteriores contam bastante", destaca um trecho da nota.

A Sejel ressalta, ainda, que independente de resultados, qualquer solicitação de passagens internacionais, de acordo com portaria publicada no Diário Oficial do Estado no dia 27 de novembro de 2017, deve ser feita com 45 dias de antecedência, e que a prestação de contas, caso o solicitante já tenha sido contemplado pelo Governo com passagens para eventos anteriores, deve estar em dia.

Títulos individuais

- Micael Galvão

8 vezes campeão estadual;

5 vezes campeão brasileiro;

Campeão The World Cup - kids na categoria GI (Sem Kimono);

Campeão Pan-americano Kids;

Campeão American National IBJJF;

Campeão International Kids IBJJF;

8 vezes campeão do Naga jiu-jitsu The World League.





- Diogo Reis

5 vezes campeão estadual;

2 vezes campeão brasileiro;

Campeão The World Kids GI (Sem Kimono);

2 vezes campeão Pan Kids;

Campeão American National IBJJF;

8 vezes campeão do Naga jiu-jitsu The World League.





- João Paulino de Andrade

4 vezes campeão estadual;

2 vezes campeão brasileiro;

Campeão The World Kids GI (Sem Kimono);

2 vezes Campeão Pan-americano Kids;

Campeão American National IBJJF.





Colaborou: Lindivan Vilaça

Edição: Isac Sharlon





Leia mais:

Campeonato Brasileiro de Luta Livre acontece domingo (6), em Manaus



Lutadora amazonense Mayana Kellem a um passo do UFC