Brasil bate a Croácia e vai às quartas no mundial do tênis de mesa

São Paulo (SP) - O Brasil alcançou ontem (3) um resultado histórico no tênis de mesa. No Mundial por Equipes da modalidade, que está sendo disputado na cidade de Halmstad, na Suécia, o país se classificou para as quartas de final ao derrotar a Croácia em um emocionante duelo, por 3 a 2.

Gustavo Tsuboi, Hugo Calderano e Eric Jouti foram os responsáveis pelo feito. Esta é a primeira vez que a equipe do país chega às quartas de final da competição, que até 1985 era disputada em outro formato, com classificação direta da fase de grupos às semifinais.



Agora, o Brasil tentará justamente ir às semifinais do Mundial pela primeira vez em sua história. Para isso, precisará vencer a favorita Alemanha. O confronto acontecerá nesta sexta (4), às 12h (de Manaus).

