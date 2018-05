Supercampeonato de Futevôlei inicia neste final de semana em Manaus

Manaus - O Supercampeonato Amazonense, que começou no dia 1º de maio, na arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus, dá início neste final de semana, de 9h às 14h, ao torneio de futevôlei dentro da competição.

Leia também: Campeonato Brasileiro de Luta Livre acontece domingo (6), em Manaus

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e apoio da Federação Amazonense de Futebol de Areia (Fafa).

Pelo menos 16 duplas na categoria principal, 16 duplas femininas e mais 48 iniciantes participarão do torneio de futevôlei. Neste final de semana (5 e 6) jogarão as equipes iniciantes e serão 50 partidas, divididas entre o sábado e o domingo, em regra de eliminatória simples, ou seja, no estilo “mata-mata”.

Por fim, somente 25 equipes continuarão no torneio que retorna no dia 12 (próximo sábado) com mais uma eliminatória da categoria. As partidas serão disputadas em um set de 18 pontos.

A competição segue, dentro do Supercampeonato, até o próximo dia 3 de junho e tem como objetivo disseminar a modalidade no Amazonas, além de chegar a lugares mais longínquos com a modalidade. Neste torneio, duplas vindas do interior do Estado, como de Manacapuru, Autazes e Maués, também irão compor a disputa.

Segundo o coordenador do evento, Heder Perrone, mais conhecido como “Preto”, um dos irmãos Perrone, que já foi campeão brasileiro de futevôlei, esta competição serve também para garimpar e revelar novos atletas na modalidade.

“O objetivo maior deste torneio, além de fazer a população conhecer melhor este esporte, é conseguir revelar, encontrar novos e bons atletas, inclusive nesta categoria de iniciantes. Com esse número de inscritos, é visível o quanto este esporte está sendo praticado e levado a sério. Para quem quiser vir assistir, com certeza verá um espetáculo, pois, muitas duplas já se conhecem e haverá rivalidade em quadra. Eles darão o melhor na ânsia pela vitória e farão um show a quem vier prestigiar”, disse Preto Perrone.

Leia mais:

Jovens atletas amazonenses buscam destaque no jiu-jitsu mundo afora

Dupla Melo e Kubot arrasa rivais e garante vaga no torneio de Munique

Manaus recebe Brasileiro de Luta Livre Submission no domingo