Embalado após goleadas, Cruzeiro recebe o Botafogo

Belo Horizonte (MG) - O Cruzeiro conseguiu uma reviravolta na Copa Libertadores. A equipe que não vencia, conquistou dois triunfos seguidos, resultados que deixaram a agremiação praticamente classificada para a próxima fase. A preocupação do técnico Mano Menezes agora é o Campeonato Brasileiro, no duelo contra o Botafogo, neste domingo (6), no Mineirão.



Quando estava quase flertando com uma crise ao só ganhar uma partida em seis disputadas, o Cruzeiro se apoiou no seu ataque para crescer. Foram simplesmente 11 gols nos últimos três jogos, com goleadas de 7 a 0 sobre o Universidad de Chile e 4 a 0 diante do Vasco, ambos pela Copa Libertadores. Neste período, o único dia que o setor não funcionou foi contra o Internacional, pela 3ª rodada. Porém, na ocasião, a Raposa entrou em campo com os reservas. Os destaques desta evolução ofensiva são Thiago Neves e Sassá, que marcaram seis gols nestes dois massacres.

A boa fase agora precisa aparecer no Brasileirão, pois o clube está na zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado. Para isso, conta também com o fator casa, pois no Mineirão o time só foi derrotado uma vez, para o Grêmio, na abertura da competição. Nos demais 12 jogos na temporada, foram dez vitórias e um empate.

Perigoso até o fim

Mais limitado tecnicamente que o seu adversário, o Botafogo compensa na vontade. O clube tem lutado em todas as partidas até o último minuto. O resultado desta garra começou a ser visto no Estadual, quando graças a um gol em cima do Vasco nos acréscimos levou a disputa para os pênaltis e depois levantou a taça.

Mais um ponto importante da equipe comandada por Alberto Valentim é que o time não sofre queda de rendimento quando atua como visitante. Prova disso é que dos três compromissos disputados fora do Rio de Janeiro, o único revés ocorreu no começo do ano, contra o Aparecidense, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o técnico ainda era Felipe Conceição, que não suportou esta derrota e acabou demitido.





