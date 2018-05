Manaus FC enfrenta Rio Branco neste domingo pela série D do Brasileiro

Treino do Manaus FC | Foto: Ione Moreno

Manaus - Dono da melhor campanha da Série D do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC encara neste domingo (6), o seu maior desafio na primeira fase da competição. Após duas vitórias – 1 a 0 na estreia fora de casa contra o Baré-RR e a goleada em cima do Macapá-AP por 5 a 2 –, o bicampeão amazonense tem pela frente o Rio Branco-AC, às17h (de Manaus), na Arena da Floresta (AC).



Além de reunir os líderes do grupo A1, o jogo será o terceiro das equipes na temporada. Nos dois primeiros encontros na Copa Verde, o placar final foi o mesmo: 1 a 1. Por isso, a tendência é de mais uma partida equilibrada.



Com 100% de aproveitamento na Série D, o Manaus entra em campo querendo a vitória para, praticamente, garantir presença na próxima fase da competição. Com seis pontos, o Gavião do Norte vai visitar o seu principal rival da chave, o Rio Branco, que ocupa a segunda colocação com quatro pontos. Para o goleiro Jonathan, um resultado positivo no duelo será fundamental para confirmar a força do time amazonense.

“Sabemos que a vitória é muito importante, até mesmo para a classificação. Temos ciência que somos o único clube com 100% de aproveitamento na Série D. Por isso, vamos tentar manter esse aproveitamento. Se não for possível, queremos pelo menos trazer um empate. O clima do elenco é dos melhores. Deste a pré-temporada, o clima é extraordinário. Isso ajuda muito no nosso desempenho dentro de campo”, disse o arqueiro.

Para a partida de logo mais, a única mudança no time-base deve ser a entrada do zagueiro Maceió no lugar de Deurick, que saiu de campo contra o Macapá com dores no tornozelo. Assim, o ataque deve permanecer com Rossini, Wander, Cleitinho e Nena.

Sobre o adversário, Jonathan frisou ser importante entrar em campo concentrado para não acabar surpreendido pelo rápido ataque dos acrianos.

“O adversário, creio, que vai ser o mesmo que encaramos na Copa Verde. É um time rápido e que ataca em bloco. Não sabemos como eles vão entrar em campo, mas vamos preparados para tudo. Treinamos para não sermos surpreendidos na Arena da Floresta”, concluiu.

Grupo A1

Manaus : 6 pontos, 6 gols pro, 2 contra, 4 positivos

Rio Branco-AC: 4 pontos, 4, 1, 3

Baré-RR: 1, 1, 2, -1

Macapá-AP: 0,2,8,-6

Leia mais:



Com gol de estreante, Iranduba vence e mantém 100% no brasileirão

Futebol do 3B da Amazônia e São Gonçalo não empolga em Manaus

Campeonato brasileiro acontece neste domingo em Manaus