'Amigos do Rei' leva amantes do futevôlei para disputa na Cidade Nova

Manaus - Com uma premiação de R$ 3 mil, será realizado neste domingo (6), a partir das 13h, o torneio Amigos do Rei de Futevôlei, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandú, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



O evento, que é organizado pela Federação Amazonense de Futevôlei (FAFV), tem o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e contará com a presença de grandes nomes do futevôlei mundial, como os irmãos Guilherme, Éber e David Perrone, entre outros.

De acordo com o diretor de marketing da FAFV, João Ricardo, conhecido no meio do futevôlei como “Rei Sabá”, a ideia do campeonato surgiu de uma comemoração de aniversário. “Há 25 anos pratico a modalidade e vou comemorar meu aniversário de 43 anos no domingo, então decidi reunir duas coisas que amo, amigos e futevôlei, para comemorar essa data. A FAFV me deu total apoio para realizarmos esse campeonato que, independentemente de qualquer coisa, é mais um evento da federação para dar fomentação a esse esporte, que tem crescido tanto no mundo todo e que em Manaus já revelou grandes talentos”, explicou.

O torneio terá 20 duplas participantes e irá premiar os três primeiros lugares com troféus e as quantias de R$ 1,5 mil para a dupla campeã, R$ 900 para o segundo lugar e R$ 600 para o terceiro colocado.

Duelo de gigantes

Além das partidas que irão compor o torneio, serão realizados desafios entre os gigantes do futevôlei amazonense e mundial.

Entre os duelos estará o jogo entre os irmãos David (conhecido como “Vivico”) e Éber (conhecido como “Preto”) Perrone, contra Guilherme Perrone (conhecido como “Guigui” e considerado o Pelé do futevôlei) e seu parceiro de Recife, Cinho.

Além desses haverá também David Perrone e Júnior Façanha contra Anderson Águia e Felipe Cury, entre outros.

Confira as duplas que irão participar do Torneio Amigos do Rei de Futevôlei:

Guigui e Sabá

Roney e Juninho

Robertinho e Bunda

David e Louro

X9 e Marcão

Preto e Buchudo

Maradona e Xande

Águia e Cury

Muriçoca e Caju

Cris e Ítalo

Cinho e Macaco

Éder e Valcyr

Shureck e Macaco

Diego e Paris

Lukas e Osvaldo

Birinha e Neto

Wemerson e Moisés

Lazaroni e Churrasquinho

Gustavo e Piolho

Leleco e Gatão

