Manaus FC vence Rio Branco e dispara na liderança da Série D

Time amazonense assumiu a liderança do grupo A1 da Série D, com 100% de aproveitamento. | Foto: Manoel Façanha/Manaus-FC

Rio Branco (AC) - O Manaus FC disparou na liderança do Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro ao vencer o Rio Branco por 4 a 3 neste domingo, 6, na Arena da Floresta, em Rio Branco. Com gol de desempate marcado pelo volante Jean Carlos aos 50 minutos do segundo tempo.



Com o resultado, o time amazonense chegou aos nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento e encaminhou a classificação para a segunda fase da competição. Já o time do Acre permanece com quatro pontos, em segundo na chave.

O próximo desafio do Manaus FC acontece no domingo, 13, às 16h, na Arena da Amazônia, contra o próprio Rio Branco. A terceira rodada do Grupo A 1 da Série D será completada nesta segunda-feira, 7, às 20h (de Brasília), no estádio Zerão, contra o Macapá-AP recebendo o Baré-RR.



O jogo



O Gavião do Norte abriu a contagem aos 10 minutos com gol de Marcelo Nicácio. O time visitante continuou em cima e chegou ao segundo gol aos 16 minutos com o zagueiro Maceió, de cabeça.

Precisando da vitória para assumir a liderança, o Rio Branco passou a buscar o placar. E o gol aconteceu aos 36 minutos, com chute de Diogo Dolem.

O time do Amazonas ampliou o placar aos 12 minutos da segunda etapa. Nena, que substituiu Marcelo Nicácio, recebeu o passe de Wander e fez o gol.



Mesmo atrás do marcador, o Estrelão não desistiu e empatou com Mateus Oliveira e Rodolfo, aos 18 e 27 minutos, respectivamente. O Rio Branco ainda teve uma bola na trave aos 38 minutos.



Quando tudo caminhava para o empate, Jean Carlos viveu sua noite de herói. O lateral-esquerdo Negueba cobrou escanteio e o volante apareceu para fechar a contagem na Arena da Floresta: Rio Branco 3x4 Manaus FC.

