Pikachu esquece Libertadores e pede foco do Vasco na Copa do Brasil

Manaus - A goleada sobre o América-MG por 4 a 1 ajudou o Vasco a esquecer a eliminação na Libertadores na semana passada e também motivou os jogadores para a estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira (9), a equipe enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no jogo de ida das oitavas de final.

O lateral-direito Yago Pikachu falou sobre a sensação de volta por cima. "Essa vitória foi importante e nos trouxe confiança para a sequência da temporada. Temos um jogo a menos no Brasileirão, mas estamos bem na tabela de classificação. Seguimos na parte de cima e nada melhor que uma vitória para afastar essa fase ruim que vivemos essa semana com a eliminação" afirmou.

Pikachu vive ótimo momento no clube. Titular absoluto na posição ele marcou oito gols na temporada e está a apenas um de igualar os nove tentos que anotou nas duas primeiras temporadas com a camisa cruzmaltina. Para ele, a Libertadores faz parte do passado, apesar de haver ainda uma partida a ser jogada - dia 22 a equipe visitará a Universidad de Chile, que luta por uma vaga à próxima fase.

"Tínhamos condições de passar na Libertadores, mas não demonstramos dentro de campo. O importante é que não faltou vontade e muito menos entrega. Agora vamos com tudo para essa estreia na Copa do Brasil", disse Pikachu.



Nesta segunda-feira (7), o técnico Zé Ricardo comandou uma atividade no CT das Vargens, em Vargem Pequena. Desfalques nas últimas partidas, os meias Evander e Giovanni Augusto participaram da movimentação. O lateral-direito Rafael Galhardo e o meia Thiago Galhardo segue no departamento médico.

