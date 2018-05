Copa do Mundo: Chegou a hora das apostas digitais

Manaus- Toda Copa do Mundo é igual. Torcedores e amantes de futebol correm para as bancas em busca dos álbuns e figurinhas e nesta Copa do Mundo da Rússia 2018 não é diferente. Mas, de uns anos para cá, além da montagem do álbum com os craques que disputam o Mundial de Futebol, os torcedores também movimentam um mercado que cresce a cada dia: o das apostas digitais.

Estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, encomendado pelo governo federal, em 2016, mostra que o mercado das apostas digitais no Brasil movimentou mais de R$ 2 bilhões. E esse número tende a aumentar com a chegada da Copa da Rússia.

Vários sites investem pesado em publicidade em busca dos torcedores apostadores e até patrocinam times de futebol e competições no Brasil. Seguindo esta tendência, a empresa de tecnologia Riosoft - Cia. Brasileira de Software, relançou o Pitacos bolão digital de grupos destinado aos palpiteiros de plantão.

O bolão digital conta com versão gratuita para até 10 participantes e com envio de estatísticas por e-mail e resultados atualizados, em versão corporativa e gratuita. No Mundial 2014, o sistema teve quase 40 mil participantes, uma adesão significativa que motivou a empresa a repetir o investimento neste ano.

Os palpites dos participantes neste ano poderão ser realizados também pelos aplicativos móveis já disponível na Google Play para celulares e tablets Android e, em breve, na Apple Play para iPhones. Muitas empresas utilizam o Pitacos Online como ferramenta de motivação organizacional no ambiente de trabalho e, até mesmo, como forma de oferecer uma brincadeira a seus clientes.

Dificilmente, as empresas e os ambientes de trabalho mantêm inabaladas a disciplina e a rigidez dos horários em dias de jogos do Mundial da Rússia 2018. Para institucionalizar e usar as disputas como aliadas, o Pitacos sugere vários tipos de premiações, simbólicas ou não.

O aplicativo contém também a tabela do Mundial da Rússia de 2018 atualizada para conferência de resultados e para a comparação com os palpites dos participantes. Na versão corporativa é possível separar os participantes, permitindo classificações gerais e por grupos ou departamentos. É oferecido ainda aos clientes da Riosoft, com contrato de manutenção ativo, o plano corporativo sem custo



Uma das novidades neste ano no Pitacos é a premiação oferecida pela Riosoft. O primeiro colocado no ranking geral de todos os grupos vai faturar uma TV LED Curva de 55 polegadas 4K da Samsung e um troféu personalizado de "Campeão Nacional do Pitacos". Do segundo ao quinto colocado, o prêmio será uma camisa amarela oficial da seleção brasileira e uma medalha personalizada.

O Pitacos atende grandes corporações empresariais e também grupos de amigos que querem organizar os seus palpites de maneira digital. "As pessoas estão fugindo das tabelas impressas convencionais.

