Vitória anuncia liberação de Fernando Miguel para reforçar o Vasco

Manaus - O goleiro Fernando Miguel deverá ser o próximo reforço do Vasco para a sequência da temporada 2018. Nesta terça-feira (8), o Vitória atual clube do jogador, divulgou um comunicado em tom de despedida e agradecimento, explicando que ele foi liberado para acertar a sua transferência ao time carioca, algo que deverá ser oficializado em breve.

"O Vitória agradece ao goleiro Fernando Miguel por toda contribuição dada à história do Leão desde 2013, ano em que chegou ao clube. Profissional exemplar, Fernando Miguel solicitou transferência para o Vasco-RJ. Obrigado, Fernando Miguel! Desejamos sorte em seu próximo desafio!", publicou o Vitória em seu perfil no Twitter.

Fernando Miguel chegará ao Vasco como uma opção para o reserva-titular absoluto de Martín Silva. O uruguaio não tem a sua posição ameaçada mas deverá desfalcar o time em vários compromissos em breve, pois é considerado nome certo na convocação da sua seleção para a Copa do Mundo, sendo que os torneios não serão paralisados durante a fase de preparação para a competição na Rússia.

Aos 33 anos, Fernando Miguel é um goleiro experiente, opção que o técnico Zé Ricardo não tem como suplente nesse momento do elenco do Vasco, pois conta apenas com Gabriel Félix, de 23 anos e João Pedro, de 20.

Na sua segunda passagem pelo Vitória, Fernando Miguel disputou 19 partidas nesta temporada, mas havia perdido recentemente a sua vaga no time para Caíque, que agora deverá se tornar titular absoluto do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro.

