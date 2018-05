Botafogo tenta confirmar vaga na Sul-Americana

Rio de Janeiro (RJ) - Após vencer por 2 a 1 o confronto de ida, no Chile, o Botafogo tenta confirmar a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (9), às 20h45 (de Manaus), quando recebe o Audax Italiano pelo jogo de volta no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com o resultado do Chile, o Glorioso, além da vantagem do empate, pode até mesmo perder por 1 a 0, já que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate.



Diante do que houve no Chile, o Audax precisa devolver o 2 a 1 para forçar a disputa de pênaltis ou vencer por dois ou mais gols de vantagem para avançar. Triunfo por um gol de diferença também vale para os chilenos, mas a partir de 3 a 2.

O treinador do Botafogo vai repetir a escalação do jogo contra o Cruzeiro no campeonato nacional. O lateral-esquerdo Moisés, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, e o atacante uruguaio Rodrigo Aguirre, principal contratação do segundo semestre e ainda entrando em forma, não serão relacionados.

Por falar em ausência, uma que vai ser sentida pelos torcedores de Botafogo, mesmo pertencendo ao elenco rival, é o artilheiro uruguaio Loco Abreu. Ele não pode viajar porque se envolveu em uma confusão no empate sem gols com o Deportes Antofagasta, pelo Campeonato Chileno.