3B da Amazônia entra em campo contra Lusaca da BA na Arena da Amazônia

Manaus -Se levarmos em conta apenas os números na Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, poderíamos afirmar que o 3B da Amazônia está vivendo um bom momento e entra em campo nesta quarta (09), às 20h (de Manaus), na Arena da Amazônia, para encarar o LUSACA-BA como favorito. Todavia, a última apresentação das meninas comandadas pelo técnico Sérgio Duarte assustou as poucas testemunhas que estiveram no duelo contra o São Gonçalo-CE. Por isso, a partida promete ser disputada e importante para a sequência do time amazonense na competição.



Segunda colocação

Ocupando a segunda colocação no grupo 15 do Segunda Divisão do Brasileiro com quatro pontos, atrás do líder Vitória-BA com seis, o 3B entra em campo precisando, muito mais, do que apenas os três pontos. Após atropelar o Gurupi-TO na fase preliminar da competição e estrear com uma goleada por 5 a 2 contra o Sampaio Correa-MA, fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Sérgio Duarte teve uma tenebrosa atuação contra o São Gonçalo-CE na última quarta-feira (2) na Arena da Amazônia. O empate por 1 a 1 escondeu as falhas técnicas e táticas do time. Apesar disso, para o técnico Sérgio Duarte, é normal essa variação, pois o elenco do 3B ainda está em formação.

Estreia



Comprovando sua tese, uma das novidades contra as baianas será a estreia da meia, Yessenia López, mais conhecida como Paloma, 27, que disputou à última Copa América de Futebol Feminino, onde ajudou a classificar sua seleção para o Mundial de 2019, que acontecerá na França.

“Nosso time tive mais a posse de bola na última partida, porém, não tivemos a eficácia. Acredito que isso foi culpa da ansiedade e do nervosismo. Afunilamos muito as jogadas pelo meio, quando treinamos as jogadas pelas alas. Trabalhamos isso durante a semana. Temos jogadoras que encorparam o nosso elenco. Acredito em um desempenho melhor. É normal você jogar em casa e as pessoas esperarem a vitória. Quando os times vão jogar contra o 3B, eles não jogam aberto, mas sim, com uma retrancando jogando por uma bola”, disse Duarte.

