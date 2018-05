Abertura do Amazonas Bowl 2018 será neste domingo na Vila Olímpica

Manaus - A Federação Amazonense de Futebol Americano (Fefaam) inicia neste domingo (13) o Campeonato Amazonense da modalidade (Amazonas Bowl 2018) com rodada dupla, a partir das 9h, entre Manaus Cavaliers contra North Lions e Amazon Black Hawks contra Manaus Raptors, no campo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

A partida de abertura será protagonizada por duas equipes renomadas no futebol americano local. De um lado o Manaus Cavaliers, maior colecionador de títulos da competição, com cinco vezes campão do Amazonense. Do outro lado, o North Lions, considerado a melhor equipe do ano passado e que com uma defesa excelente levou o bicampeonato ao derrotar o Broncos.

Mesmo sendo a partida de abertura, momento de comemoração, o Lions entrará em campo como se fosse encarar uma final, segundo o presidente do clube, Lucas Alencar.

“A equipe vem se mantendo no mesmo ritmo. Estamos muito confiantes, treinamos sempre e afinamos os pontos técnicos que acreditamos ser necessário ajustar. Vamos dar o nosso melhor, mas esperamos sair novamente com a vitória”, disse Lucas.

O Cavaliers vem este ano com um novo momento técnico. O time surge com um novo treinador, Dennis Prants, que é considerado como um dos melhores do Brasil. De acordo com o Presidente do conjunto, Alessandro Nunes, a equipe vive um novo momento.

“A nossa equipe está há três meses treinando quatro vezes por semana. Fizemos uma reorganização estrutural no time e quem permaneceu, vestiu a camisa para essa melhora. Estamos com uma nova roupagem, o time está mais técnico. O público vai perceber isso nesta partida de abertura e a vitória está garantida”, destacou Alessandro.

Na abertura do campeonato haverá um momento cívico e a participação de crianças de projetos da modalidade, segundo o Presidente da Fefaam, Anchieta Montefusco.

“A abertura do nosso campeonato acontece mais uma vez na Vila Olímpica, como foi no ano passado. Teremos um momento cívico importante onde as crianças que participam de projetos de Futebol Americano irão participar do cerimonial. Então, será um momento muito bonito para o nosso público, tendo em vista que entram em campos os melhores e que será um show de futebol”, comentou Montefusco.

Para o secretário da Sejel, Manoel Almeida, o futebol americano é uma das modalidades que mais atrai público. “Nos últimos anos, o amazonense resolveu abraçar o futebol americano e o que vimos foram campos lotados. Tenho certeza que essa temporada não será diferente, desde já convido a todos a estarem na Vila Olímpica no domingo para a abertura do evento”, comentou Manoel Almeida.

