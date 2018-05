Trio amazonense conquista 3 medalhas de ouro em Circuito de Atletismo

A competição foi realizada no Rio Grande do Norte | Foto: Divulgação/Sejel

Atletas da Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) conquistaram três medalhas de ouro e uma de prata no Troféu Norte Nordeste CAIXA de Atletismo, realizado no último final de semana, em Natal, Rio Grande do Norte.

As medalhas de ouro vieram com o atleta Matheus Laborda, 1º lugar no lançamento de martelo à distância de 44,89m, Temístocles Paraiso, Lançamento do Dardo (57,29m) e Renata do Vale, Salto triplo (11,78m). A atleta Leila Maciel, da Escola CMPM IV, teve a segunda melhor marca no salto em altura (1,45m) e conquistou a prata.

Treinando desde os 12 anos de idade na Vila Olímpica de Manaus, Renata, hoje com 17 anos, soma muitas vitórias no currículo, mas destacou que não estava muito segura neste Norte Nordeste.

“Eu nunca tinha participado do Circuito Caixa Norte Nordeste. Participei dos Jogos Escolares da Juventude ano passado onde fui bem, mas este Circuito, foi surpresa para mim porque eu não estava em um bom momento. Mas eu me esforcei e deu certo. Estou muito satisfeita com isso, afinal, minha primeira vez e já sair com ouro é um motivo muito bom para estar feliz”, comentou.

Leia também: Jovens atletas amazonenses buscam destaque no jiu-jitsu mundo afora

A presidente da Fedaeam, Marleide Borges, que também é técnica da Renata, ressaltou que a atleta é muito dedicada. “Eu, como técnica e presidente, estou muito feliz com esses resultados trazidos por nossas atletas, inclusive pela Renata que é bastante focada e dedicada nos treinos. Eles alcançaram marcas para participarem do Brasileiro, de modo que frisa a qualidade técnica dos nossos atletas”, comentou a presidente.

A equipe amazonense, levando em consideração o número de atletas e os resultados obtidos, teve grande porcentagem de aproveitamento, segundo o Técnico João Monteiro. “Estive com eles todo o tempo durante a competição, dando todo o suporte necessário, fazendo ajustes e foi muito bom. A equipe foi analisada entre os técnicos e com o número de atletas e os seus resultados, foi uma das maiores de nível técnico, com 75% de aproveitamento e a que mais produziu. Para mim, isso é motivo de orgulho e demonstração do quanto o atletismo tem para dar ao Estado”, pontuou João.

Os atletas contam com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

*Com informações da assessoria



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Abertura do Amazonas Bowl 2018 será neste domingo na Vila Olímpica

Aulão gratuito de Crossfit agita a zona Norte de Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp