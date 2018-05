Botafogo empata com Audax Italiano e garante classificação

Rio de Janeiro (RJ) - O Botafogo passou por um susto para avançar na Copa Sul-Americana. Ontem (9), no Engenhão, no Rio de Janeiro, o time carioca saiu na frente, perdeu chances de fazer o segundo e "matar" o duelo, mas levou um gol nos últimos minutos e sofreu até o apito final para garantir a classificação à segunda fase da competição com o empate por 1 a 1 com o Audax Italiano, do Chile.

Com a vitória por 2 a 1 no Chile, em abril, o Botafogo entrou em campo com a vantagem do empate e até de uma derrota por 1 a 0. Conseguiu abrir o placar com Matheus Fernandes, aos 13 minutos do segundo tempo, mas a partir de então exibiu um festival de chances desperdiçadas e quase foi castigado no final. Sofreu o empate aos 39 e passou sufoco nos últimos minutos. Tanto que recebeu vaias da torcida.

O adversário na segunda fase da Copa Sul-Americana será conhecido em um sorteio no dia 4 de junho na sede da Conmebol, no Paraguai.

