3B da Amazônia goleia e assume a liderança do Brasileirão A2

Manaus - Com gols de Aline (2), Lê, Maira e Sissi, o 3B voltou​ a jogar bem, goleou o Lusaca-BA por 5 a 0 na Arena da Amazônia Vivaldo Lima e assumiu a liderança do grupo 15 da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino após três rodadas.

Depois uma pífia atuação na última semana quando empatou por 1 a 1 contra o São Gonçalo-CE, o 3B conseguiu impor seu ritmo de jogo e atropelou as baianas do Lusaca. O resultado foi construído graças às mudanças táticas realizadas pelo técnico Sérgio Duarte.

Agora, o 3B voltará a campo na próxima quinta-feira (17), quando irá encarar o ESMAC-PA, às 14h, no estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém (PA), pela quarta rodada.

Leia mais:

Iranduba X Ferroviária: Duelo dos invictos na Arena da Amazônia

Abertura do Amazonas Bowl 2018 será neste domingo na Vila Olímpica

Nacional anuncia nova diretoria para comandar time no Amazonas