Campeonatos de Velocross e Motocross abrem temporada com novidades

Manaus- As máquinas voltam a roncar com força total, a partir do próximo sábado (12), com a abertura dos campeonatos de Velocross e Motocross. A temporada terá oito provas, sendo quatro de Velocross e quatro de Motocross.

Os melhores pilotos do Amazonas já estão confirmados para os “pegas”. Entre eles, estão os campeões da temporada de 2017, #99 Cesár Filho (kids), #25 José Junior (nacional C), #52 Italo Brício (nacional B), #72 Roberto Vinicius (Intermediaria), # 45 Saulo Garcia (master ), #1 Kurt Rocha (nacional A) e #21 Carlos Lopes (VX1 importadas).



Novidades

As corridas noturnas darão maior visibilidade aos patrocinadores que garantem a realização das provas. Para 2018, também surgiram novas categorias de acesso ao motociclismo, de competição off Road, a categoria 50 cc mini, de 4 anos a 10 anos, Street para motos de rua de 200 cc, motos menores e um número expressivo de pilotos são esperados nessa primeira etapa.

Etapas Velocross (provas noturnas)



12/5 – 1a. Etapa

25/8 – 2a. Etapa

23/9 - 3a. Etapa

17/11 – 4a. Etapa

Etapas Motocross

17/6 – 1a. Etapa

22/7 – 2a. Etapa

28/10 – 3a. Etapa (Manaquiri)

16/12 – 4a. Etapa

