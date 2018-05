Fla empata com a Ponte, mas passa às quartas na Copa do Brasil

| Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Rio de Janeiro (RJ) - O Flamengo ficou no empate sem gols com a Ponte Preta nesta quinta-feira (10), no Maracanã, e garantiu vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. A classificação veio graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Campinas (SP).



Apesar da vaga, os cerca de 56 mil torcedores que foram ao estádio sofreram com a atuação do time rubro-negro. Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, as arquibancadas pediram Guerrero na etapa final.

Mas nem com a presença do centroavante peruano o Flamengo conseguiu tirar o zero do placar. No fim, o Maracanã silenciou com uma bola na trave da Ponte Preta, que levaria a partida para os pênaltis. Após o apito do árbitro, os torcedores comemoraram e aplaudiram a equipe, demonstrando que os protestos do mês passado ficaram para trás.

O Flamengo volta a campo agora no domingo (13), para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, a Ponte Preta visitará o Vila Nova pela Série B.

O jogo

Mesmo com a possibilidade de jogar pelo empate, o Flamengo foi para cima da Ponte Preta. Não que tenha feito um bom primeiro tempo, mas foi o time que buscou o jogo e criou as principais chances de gol.

O Rubro-Negro explorou mais o lado esquerdo do campo e teve a melhor chance aos 29 minutos. Lucas Paquetá recuperou a bola no meio, avançou e chutou. Ivan deu rebote, mas Vinícius Júnior não conseguiu alcançar. Rever chutou cruzado, mas a zaga da Ponte Preta afastou.

A Macaca voltou melhor para a etapa final e equilibrou a partida. No entanto, também não conseguia assustar o goleiro Diego Alves. Os torcedores rubro-negros perceberam que a equipe recuou e passaram a gritar Guerrero. Barbieri atendeu aos chamados e colocou o centroavante peruano em campo.

Na primeira oportunidade, Guerrero por pouco não marcou. Em um rápido contra-ataque do Flamengo, ele recebeu na meia-lua, mas foi travado pela zaga no momento da finalização. Pouco depois, sofreu falta próximo à área. Ele mesmo cobrou na barreira e na sobra bateu fraco para defesa de Ivan.

A Ponte Preta, que parecia ter se encolhido, foi quem criou a principal oportunidade. Também em contra-ataque, Aaron tocou para Felippe Cardoso, que chutou cruzado e a bola bateu na trave.

No final, melhor para o Flamengo, que se contentou com o empate sem gols e comemorou classificação para às quartas de final da Copa do Brasil.

