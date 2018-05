Em jogo cheio de emoções, Iranduba e Ferroviaária-SP alcançam empate

Manaus - Antes mesmo de a bola rolar, a partida entre Iranduba e Ferroviária-SP prometia ser recheada de emoções por envolver duas equipes favoritas ao título da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Quando o pontapé inicial foi autorizado, a expectativa logo se confirmou.

O duelo que terminou empatado por 2 a 2 na Arena da Amazônia foi marcado pela supremacia das visitantes, erros de arbitragem, vira-vira no placar e gol anotado no último minuto da etapa regulamentar. Djeni e Elisa fizeram os gols do Hulk, enquanto Raquel e Ludmila balançaram as redes para a Ferrinha. O ponto conquistado manteve o Iranduba na segunda colocação do Grupo 1 do Brasileirão, com sete pontos. Logo atrás vem as paulistas, com cinco.



O jogo



A primeira chance clara do Iranduba saiu do pé direito da volante Amanda. Aos 12 minutos, a camisa 5 aproveitou uma sobra dentro da grande área para finalizar forte no canto direito da goleira Luciana. Porém, a bola explodiu na trave.A resposta das paulistas não tardou. Cinco minutos depois, a Ferroviária chegou a meta de Rubi graças a bonita troca de passes que resultou na finalização da centroavante Ludmila. Contudo, o chute foi no meio da meta do Hulk.

Aos 27 minutos, o árbitro Edmar Campos da Encarnação marcou um pênalti inexistente da goleira Luciana na atacante Moara, do Iranduba. Na cobrança, Djeni chutou a meia altura no canto direito da arqueira, que acertou o lado, fazendo uma bela defesa. No rebote, a própria capitã do Iranduba conseguiu completar para o fundo da rede adversária.

Apagão



No segundo tempo, o empate não demorou a sair. Aos quatro minutos, em um rápido contra-ataque armado pelas paulistas após passe errado do time amazonense, a habilidosa camisa 10, Raquel, bateu com categoria no canto esquerdo do goleira do Iranduba, Rubi, e saiu para o abraço.



O gol fez bem as visitantes que viraram o marcador aos 21 minutos com a atacante Ludmila. A camisa 9 subiu sozinha dentro da grande área para completar escanteio cobrado por Raquel.

Quando parecia que a derrota era certa, a qualidade técnica de Djeni falou mais alto. Aos 44 minutos, a camisa 8 recebeu da meia Laura e com um passe genial, colocou Elisa cara a cara com a goleira adversária. Mostrando calma, a atacante tocou no canto baixo direito para dar números finais ao duelo.

Avaliação



Apesar da atuação abaixo da média, o técnico Adilson Galdino afirmou que sua equipe mereceu sair de campo com o resultado positivo. “Levamos mais um gol de bola parada, sendo que essa é a que mais treinamos. Jogamos bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos bastante e acredito que deveríamos ter saído de campo com a vitória. Falhamos no último passe e isso não fez com que saíssemos com os três pontos”, disse Galdino.



Para o técnico da Ferroviária-SP, Antônio Cleyton, o resultado foi cruel para sua equipe, que no seu ponto de vista merecia ter saído de campo com a vitória. “Esse é aquele resultado com o sabor de derrota. Construímos bem o jogo, tivemos posse de bola, trocamos passes, criamos oportunidades, mas levamos o empate no finalzinho do jogo. Por isso, o empate teve sabor amargo”, concluiu.

O time amazonense voltará a campo na próxima terça-feira (15) para encarar o São Francisco-BA, fora de casa, às 14h (de Manaus).