Confirmação: Daniel Alves está fora da Copa do Mundo 2018

Paris - O lateral-direito Daniel Alves está fora da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O canal de TV “Fox Sports” divulgou a informação nesta sexta-feira. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o atleta não alcançará recuperação dentro do prazo para preparação, amistosos e, ainda, para o mundial.

"Esgotadas todas as alternativas de recuperação dentro do prazo, constatou-se a impossibilidade da convocação de Daniel Alves para o período de preparação, amistosos e, consequentemente, para a Copa do Mundo", diz a nota.

Daniel Alves sofreu uma desinserção no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O ligamento se soltou de um osso, o que é diferente do rompimento mais convencional, quando ele parte no meio. Além disso, o atleta ainda sofreu uma entorse no joelho.

Ainda na nota, a comissão técnica da Seleção Brasileira fala sobre o sentimento da perda do atleta para o período. "A comissão técnica da Seleção Brasileira sente pelo ocorrido e deseja a Daniel Alves uma pronta recuperação para que sua técnica, raça e liderança estejam de volta ao serviço da Amarelinha o mais breve possível".

Com a lesão, sofrida na partida do Paris Saint-Germain contra o Les Herbiers, na final da Copa da França, na terça-feira (9), o jogador foi examinado nesta sexta pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que também analisou os exames feito pelo atleta um dia depois da lesão.

Lesão foi sofrida na partida do Paris Saint-Germain contra o Les Herbiers, na final da Copa da França, na terça-feira (9). | Foto: Divulgação

Segundo a equipe, o baiano não terá condições de se recuperar a tempo para disputar o Mundial, já que precisará de três semanas para ser reavaliado e saber se vai necessitar passar por uma cirurgia.

Seria a terceira vez que o atleta disputaria o mundial e a perda de Daniel Alves se transforma numa grande incógnita sobre as opções que Tite terá para substituir o jogador na seleção brasileira. Os possíveis substitutos - até agora, Fágner, Danilo e Rafinha - não possuem as características do titular.