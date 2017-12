Corinthians vai enfrentar times em alta na fase de grupos da Libertadores

Os adversários do Corinthians no Grupo 7 da Taça Libertadores vêm de conquistas recentes. Entre todos os times da chave -que inclui Independiente (ARG), Millonarios (COL) e Deportivo Lara (VEN), o clube alvinegro é aquele que levantou uma taça faz mais tempo, festejando em novembro.

Um dos rivais comemorou taça recentemente em terras brasileiras. No Maracanã, o Independiente, sete vezes campeão da Libertadores, empatou com o Flamengo e conquistou a Copa Sul-Americana.

Leia também: 'Ela caiu morta no meu colo', diz motorista da Uber sobre passageira executada em Manaus

O time a ser enfrentado pelo Corinthians, porém, não é exatamente o mesmo. A começar pelo comando, já que Ariel Holan, ameaçado por torcedores que lhe exigiam dinheiro, resolveu sair.

"É inconcebível que o técnico e sua família tenham que andar com escolta policial. Não estou disposto a tolerar isso", escreveu, justificando o pedido de demissão. Provavelmente, não será a única perda. O habilidoso meia Ezequiel Barco, de 18 anos, autor do gol do título da Sul-Americana, também está de saída. Já Juan Manuel Martínez, velho conhecido dos corintianos, deverá permanecer. Hoje com 32 anos, o atacante estava no grupo alvinegro que conquistou o Mundial, em 2012 e chegou a entrar na decisão, contra o Chelsea.

Já o Deportivo Lara (VEN) é o azarão da chave | Foto: Divulgação/Corinthians

Ele não vinha atuando com grande frequência, mas espera ganhar espaço com as mudanças na equipe. Desta vez, não terá ao seu lado o goleiro Cássio, herói do triunfo de cinco anos atrás.



Outros perigos

Apesar da tradição do Independiente, o presidente corintiano, Roberto de Andrade, mostrou cautela maior em relação a outro rival. O perigo, aposta ele, vem da Colômbia. "O Millonarios está montando um grande elenco. É um grande clube, com dinheiro. Entendo que o Millonarios vá ser o nosso adversário mais difícil", afirmou o dirigente alvinegro.

As notícias em Bogotá apontam mesmo que a agremiação está disposta a investir. O técnico argentino Miguel Ángel Russo -vencedor da competição em 2007, com o Boca Juniors- conta com reforços para avançar às oitavas de final.

Não será um confronto inédito na Libertadores. Em 2013, o Corinthians caiu na chave do Millonarios e venceu as duas partidas. Uma delas, no Pacaembu, foi disputada com portões fechados -em punição pela morte do garoto Kevin Beltrán, atingido por sinalizador que partiu da torcida alvinegra.

Já o Deportivo Lara (VEN) é o azarão da chave. A equipe venceu o Torneio Clausura, Campeonato Venezuelano do segundo semestre, no início do mês. No duelo com o Monagas, campeão do primeiro semestre, acabou ficando com o vice em espécie de supercampeonato.

A equipe da cidade de Cabudare jamais enfrentou o Corinthians. E tentará ser o primeiro time venezuelano a bater a formação do Parque São Jorge na história.

Leia mais:

Festas de Natal engordam? Veja dicas da nutricionista antes de 'enfiar o pé na jaca'

Gramados da Arena da Amazônia, Carlos Zamith e Colina recebem serviços de revitalização

Esforço intenso pode causar lesão grave e potencialmente fatal